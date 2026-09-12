Ο Τζολάκης δεν είναι «άτρωτος»: Ο Ρότζερς... έσπασε το σερί του Έλληνα τερματοφύλακα (vid)

Το πρώτο του γκολ στην Premier League δέχθηκε ο Κωνσταντής Τζολάκης, καθώς η Χαλ βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ απέναντι στην Τσέλσι στο Λονδίνο.

Η ομάδα των «μπλε» χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά για να παραβιάσει την εστία του Έλληνα τερματοφύλακα, βάζοντας τέλος στο σερί απαραβίαστης εστίας που είχε χτίσει μέχρι τώρα στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Δράστης ήταν ο Μόργκαν Ρότζερς, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να κινείται μέσα στην περιοχή και να εκτελεί με το αριστερό. Το δυνατό σουτ κατέληξε στην κλειστή γωνία της εστίας του Τζολάκη, ο οποίος δεν κατάφερε να αποτρέψει το 1-0.

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