Κάλεσμα του Σλούκα στον κόσμο του Παναθηναϊκού για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Παναθηναϊκό να έχει ήδη γνωστοποιήσει τις ομάδες που θα συμμετάσχουν, αλλά και το πρόγραμμα των αναμετρήσεων.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Παρτίζαν θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μπουργκ.

Με αφορμή το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού, ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Κώστας Σλούκας, απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας, ζητώντας τους να βρεθούν στο Telekom Center Athens και να στηρίξουν την προσπάθεια του Παναθηναϊκού.

«Η νέα σεζόν ξεκινά, τιμώντας τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου όλοι μαζί ξανά στο σπίτι μας. Κλείσε τώρα τη θέση σου», ήταν τα λόγια του Σλούκα.