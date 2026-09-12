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Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Με τον κόσμο στο πλευρό της η «Ένωση» | Περίπου 1.600 «κιτρινόμαυροι»

Δυναμική παρουσία αναμένεται να έχουν οι φίλοι της ΑΕΚ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR. 

Βαγγέλης Πάτας

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Με τον κόσμο στο πλευρό της η «Ένωση» | Περίπου 1.600 «κιτρινόμαυροι»
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Περίπου 1.600 φίλοι της «Ένωση» θα βρεθούν στο γήπεδο και θα ενισχύσουν με τη φωνή τους τις προσπάθειες των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα βρίσκονται στο ένα πέταλο του γηπέδου, το οποίο έχει παραχωρηθεί για τη φιλοξενία τους, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να μην μπορεί να εξασφαλίσει επιπλέον θύρα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

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Ο λόγος είναι τα έργα που γίνονται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όπου η κεντρική εξέδρα κάτω από τα δημοσιογραφικά θεωρεία να είναι κλειστεί, λόγω των εργασιών για την τοποθέτηση στεγάστρου. Το συγκεκριμένο τμήμα του γηπέδου αναμένεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Η ίδια εικόνα είχε παρουσιαστεί και στην προηγούμενη εντός έδρας αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Ολυμπιακό, όταν η συγκεκριμένη εξέδρα επίσης δεν χρησιμοποιήθηκε.

To Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (13/09) στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports2HD.

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