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Παναιτωλικός: Πήρε ακόμη 100 εισιτήρια για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Μετά την εξάντληση των 500 εισιτηρίων που είχαν αρχικά διατεθεί, ο Παναιτωλικός εξασφάλισε ακόμη 100 ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Παναιτωλικός: Πήρε ακόμη 100 εισιτήρια για το ματς με τον Παναθηναϊκό
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Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φίλων του Παναιτωλικού για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Τα 500 εισιτήρια που είχε αρχικά εξασφαλίσει η αγρινιώτικη ΠΑΕ εξαντλήθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό και να εξασφαλιστούν 100 επιπλέον εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών της ομάδας.

Η τιμή των εισιτηρίων ανέρχεται στα 15 ευρώ.

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