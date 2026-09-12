Παναιτωλικός: Πήρε ακόμη 100 εισιτήρια για το ματς με τον Παναθηναϊκό
Μετά την εξάντληση των 500 εισιτηρίων που είχαν αρχικά διατεθεί, ο Παναιτωλικός εξασφάλισε ακόμη 100 ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φίλων του Παναιτωλικού για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.
Τα 500 εισιτήρια που είχε αρχικά εξασφαλίσει η αγρινιώτικη ΠΑΕ εξαντλήθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό και να εξασφαλιστούν 100 επιπλέον εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών της ομάδας.
Η τιμή των εισιτηρίων ανέρχεται στα 15 ευρώ.
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