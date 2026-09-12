Μπελάδες για τον προπονητή της Γιαγκελόνια: Έστελνε μηνύματα σε διαιτητές, λένε οι Πολωνοί

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Πολωνία βρίσκεται ο Άντριαν Σιεμιένιετς, προπονητής της Γιαγκελόνια, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πολωνικών Μέσων, ο 34χρονος τεχνικός κινδυνεύει ακόμη και με αποχώρηση από τον πάγκο της ομάδας, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με επικοινωνία που φέρεται να είχε με διαιτητές.

Όπως αναφέρει το Sportowefakty, ο Σιεμιένιετς φέρεται να είχε στείλει μηνύματα στους διαιτητές της αναμέτρησης της Γιαγκελόνια με την Κατοβίτσε. Στόχος του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν να ζητήσει από τους ρέφερι να προειδοποιήσουν ορισμένους ποδοσφαιριστές της ομάδας του που βρίσκονταν στο όριο καρτών, προτού τους επιβληθεί τιμωρία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο προπονητής της Γιαγκελόνια αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής.

Ο ίδιος, πάντως, παραδέχθηκε ότι πράγματι έστειλε τα συγκεκριμένα μηνύματα, χαρακτηρίζοντας την ενέργειά του λανθασμένη και υποστηρίζοντας πως δεν είχε κακές προθέσεις.

«Γνωρίζω ότι η αποστολή αυτού του μηνύματος ήταν απλώς περιττή και αποτέλεσε λάθος. Δεν είχα κακές προθέσεις, όμως ο τρόπος επικοινωνίας που επέλεξα δεν ήταν απαραίτητος», ανέφερε χαρακτηριστικά.