Μία μεγάλη και ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά έζησαν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η ομάδα και ο κόσμος της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η νίκη επί της αυστριακής ΛΑΣΚ με 1-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League ήταν το επιστέγασμα της μεγάλης εμφάνισης των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και της φανταστικής ποδοσφαιρικής ατμόσφαιρας που δημιούργησαν οι οπαδοί με τη φωνή τους και με τις τριάντα χιλιάδες σημαίες που είχε μοιράσει η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Το ασύλληπτο κτύπημα φάουλ του Ραζβάν Μαρίν στο 21' ήταν αυτό που έγραψε την ιστορία της αναμέτρησης και χάρισε στην ΑΕΚ την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από είκοσι χρόνια.

Η «Ένωση» κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και θα μπορούσε να έχει νικήσει με μεγαλύτερο σκορ, όμως κι αυτό το 1-0 ήταν πολύτιμο και πανηγυρίστηκε αναλόγως από τους φιλάθλους που για πολλή ώρα μετά το τέλος του αγώνα δεν εγκατέλειπαν τις θέσεις τους.

Απ’ όλο αυτό το ποδοσφαιρικό πάρτι δεν θα μπορούσε να λείπει το AEK TV. Η κάμερα κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες και σας τις παρουσιάζει μέσα από την παρακάμερα του αγώνα…