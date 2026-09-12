Ο Ντίνος Μαυροπάνος βρήκε δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην Τσάμπιονσιπ, στο επιβλητικό 6-0 της Γουέστ Χαμ επί της Ρέξαμ.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός συνεχίζει να βρίσκει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, καθώς κατάφερε να σκοράρει για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι των «σφυριών» στην Τσάμπιονσιπ.

Μετά το γκολ που πέτυχε στη νίκη με 3-2 επί της Μπόλτον, ο Μαυροπάνος ήταν ξανά μέσα στους σκόρερ των «σφυριών», αυτή τη φορά απέναντι στη Ρέξαμ.

Ο Μαυροπάνος σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από στατική φάση κι έφτασε συνολικά τα τρία τέρματα σε έξι αναμετρήσεις, συμβάλλοντας τα μέγιστα, ώστε η Γουέστ Χαμ να παραμείνει στην κορυφή.