Με απουσίες αλλά και ξεκάθαρη υπογραφή

Από την πρώτη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανάρτησε την -ιστορική πλέον- φωτογραφία του αγκαλιά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το “αρχηγείο” στο Σούνιο, άπαντες περίμεναν μία στιγμή. Ή μάλλον δύο.

Η πρώτη δεν είναι άλλη από τη χθεσινή.

Από τη πρώτη γεύση του νέου Παναθηναϊκού. Από τις πρώτες εικόνες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, από τις πρώτες εικόνες των νέων παικτών της ομάδας και από τα πρώτα στοιχεία που θέλει να βάλει στο παιχνίδι των “πράσινων” ο Σέρβος τεχνικός.

Η δεύτερη είναι αυτή που θα ζήσουμε την άλλη εβδομάδα.

Η στιγμή που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα βγει από τη φυσούνα του Telekom Center και θα τραβήξει τον δρόμο για τον πάγκο της ομάδας του σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Και αν για τη δεύτερη έχουμε μερικές ήμερες ακόμα πάμε να αναλύσουμε όσα είδαμε χθες, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για την πρώτη ημέρα του 2ου Διεθνούς τουρνουά της Ρόδου.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο νησί των “Ιπποτών” με πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Με την απουσία πέντε παικτών, οι οποίοι κάλλιστα μπορούν να βρεθούν στη βασική πεντάδα της ομάδας μέσα στη σεζόν και παράλληλα να αποτελέσουν και πεντάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νάιτζελ - Χέιζ Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Μια πεντάδα που οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είτε θα “σκότωναν” για να την έχουν στο ρόστερ τους, είτε θα “σκότωναν” για να μην τη βρουν απέναντι τους.

Μια πεντάδα η οποία είναι φύση… επιθετική και αυτό το στοιχείο πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί λόγω αυτού, δεν είμαστε ακόμα σε θέση να πούμε, να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε πολλά για την επιθετική ταυτότητα του νέου Παναθηναϊκού.

Όμως, αν μπορούμε να πούμε κάτι με ευκολία είναι για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Για τον τρόπο που έχει δουλέψει μέχρι στιγμής ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και για τις διαφορές της ομάδας σε σχέση με τις περασμένες σεζόν. Και δη στην τριετία του Εργκίν Αταμάν.

Η μεγάλη διαφορά είναι ξεκάθαρη και φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όλα θα ξεκινάνε από την άμυνα. Και όχι από την επίθεση. Όπως γινόταν επί Αταμάν. Και προσοχή. Αυτό δεν είναι ούτε καρφί, ούτε μομφή. Γιατί έχει γίνει της μόδας τελευταία να φταίει για όλα ο Αταμάν. Ο Αταμάν αυτός ήταν, αυτό ήταν το μπάσκετ του, αυτή ήταν η νοοτροπία του.

Τώρα, υπάρχει ένας άλλος προπονητής. Με άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία, άλλα προσωπικότητα και άλλη προσέγγιση του παιχνιδιού και της ομάδας. Το να βάζουμε στο ζύγι τον Ομπράντοβιτς και τον Αταμάν κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, σε κάθε φάση, είναι λάθος και για τους δύο κορυφαίους προπονητές, αλλά και για την ίδια την ομάδα.

Ο “Ζοτς” λοιπόν θα ξεκινάει (και την επίθεση του) από την άμυνα. Είναι ηλίου φαεινότερο. Λέξεις “κλειδιά”; Αθλητικότητα και μέγεθος. Κρατήστε τα γιατί θα μας απασχολήσουν πολύ μέσα στη σεζόν που έρχεται, μέσα από τα κείμενα μας και μέσα από τις εκπομπές που έρχονται στο Onsports.gr.

Ο Ομπράντοβιτς (και λόγω των πολλών απουσιών) ξεκίνησε την χθεσινή αναμέτρηση με πεντάδα που μπορεί να μη ξαναδούμε, αλλά με πεντάδα που έχει τα στοιχεία που θέλει ο έμπειρος προπονητής. Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου. Μέγεθος και αμυντικό φίλτρο. Και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι χθες ο Παναθηναϊκός έπιασε το πικ του όταν στην πεντάδα βρέθηκαν οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Χουάντσο και Λεσόρ. Ανεξαρτήτως αγωνιστικής ετοιμότητας, ανεξαρτήτως χρόνου που χρειάζονται οι νέοι, ή οι παίκτες που επέστρεψαν από τραυματισμούς ο Παναθηναϊκός έβγαλε πάνω στο παρκέ τα στοιχεία που έχει βάλει ο Ομπράντοβιτς στο παιχνίδι του.

Πίεση στην μπάλα, ομαδική άμυνα και αθλητικός εγωισμός.

Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του. Η προετοιμασία της ομάδας είναι πάρα πολύ δύσκολη λόγω των απουσιών, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη δουλειά και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να συνεχίζει να δουλεύει ακόμα πιο σκληρά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν να προστίθενται στο ρόστερ και οι τραυματίες. Έτσι ώστε να μπορέσουν να “απορροφηθούν” με τον πιο σωστό και πιο γρήγορο τρόπο στο νέο σύστημα της ομάδας.

ΥΓ1: Όταν λέμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος, να ξεκαθαρίσουμε ότι δε μιλάμε για τα ματς της Ρόδου. Ή για τα ματς του “Παύλος Γιαννακόπουλος”. Δε θα είναι έτοιμος ούτε στην πρεμιέρα της Euroleague, ούτε στα πρώτα ματς. Αλλά το θέμα είναι από ματς σε ματς να παρουσιάζει βελτίωση.

ΥΓ2: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σταματήσει να κοιτάζει αγορά λεπτό. Είναι πάντα στην αγορά. ΕΙδικά από τη στιγμή που έχει τόσα πολλά προβλήματα τραυματισμών. Και μετά τον Φαλ ενεργοποιήθηκαν οι άνθρωποι της ομάδας ακόμα περισσότερο για να είναι σε θέση να δράσουν άμεσα, αν χρειαστεί.

ΥΓ3: Είναι φοβερό να ζούμε αυτές τις στιγμές και όλοι εκείνοι που αυτοδιαφημίζονται για το δημσοσιογραφικό τους έργο να λάμπουν δια της απουσίας της. Της δημοσιογραφικής απουσίας τους. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα, στριμώχνει τον Λιόλιου στα σκοινιά θεωρώντας τον βάσει αποδείξεων ουσιαστικό πρόεδρο του Προμηθέα, τον στέλνει στον Εισαγγελέα και δεν έχει ανοίξει… μύτη. Ούτε στη… χαβούζα (που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες) δεν το έβαλαν μερικοί.

ΥΓ4: Οι εξελίξεις που έρχονται στον χώρο του μπάσκετ είναι δραματικές. Κρατήστε το αυτό.

ΥΓ5: Στο αυριανό κείμενο η πρώτη ανάλυση των νέων του Παναθηναϊκού.