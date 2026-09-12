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Super League: Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός – ΟΦΗ και Ηρακλής – Ατρόμητος | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων Ολυμπιακός – ΟΦΗ και Ηρακλής – Ατρόμητος, με τις οποίες ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη Super League.

Super League: Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός – ΟΦΗ και Ηρακλής – Ατρόμητος | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
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Με δύο αγώνες συνεχίζεται το Σάββατο (12/09) η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στις 19:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Magenta Sport 1 League, ενώ στις 21:00, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (12/09) στη Super League:

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