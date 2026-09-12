Super League 2: Μαρκό και Athens Kallithea κοντράρονται για «2 στα 2»

Η Μαρκό κι η Athens Kallithea θέλουν να δώσουν συνέχεια στις νίκες της πρεμιέρας, ενώ ΑΕΛ και Ζάκυνθος αναζητούν το πρώτο τους «τρίποντο» στο πρωτάθλημα.

Το ενδιαφέρον στο πρόγραμμα του Σαββάτου (12/09) επικεντρώνεται στην Καισαριανή, όπου η Μαρκό θα υποδεχθεί την Athens Kallithea, σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που ξεκίνησαν νικηφόρα τη σεζόν.

Η ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου μπήκε στο πρωτάθλημα με εντός έδρας νίκη 1-0 επί του Πανσερραϊκού, ενώ η εκείνη της Καλλιθέας επικράτησε 2-1 της Νίκης Βόλου. Αμφότερες θέλουν πλέον να κάνουν το «2 στα 2» και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η ΑΕΛ θα φιλοξενήσει τη Ζάκυνθο στην AEL FC Arena. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με ισοπαλία στην πρεμιέρα και θα αναζητήσουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Η 2η αγωνιστική της Super League 2

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:00 Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR B’

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – Πύργος

17:30 Ελλάς Σύρου – Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

16:00 Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β’

Η βαθμολογία