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Άρης: Στην Ελλάδα την Κυριακή ο Μπρούμα για να υπογράψει στους «κίτρινους»

Ο Μπρούμα αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την Μπενφίκα και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη ως ελεύθερος.

Άρης: Στην Ελλάδα την Κυριακή ο Μπρούμα για να υπογράψει στους «κίτρινους»
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Ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 31χρονου εξτρέμ, ο οποίος ετοιμάζεται να αφήσει την Μπενφίκα και να συνεχίσει την καριέρα του στους «κίτρινους».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Πορτογαλία, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο ώστε ο Μπρούμα να μετακινηθεί στον Άρη ως ελεύθερος.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Record», ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή (13/09) στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τον Άρη.

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