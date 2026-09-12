Ανατροπή στη Φενέρμπαχτσε: Παραμένει στον πάγκο ο Καρτάλ

Ανατροπή δεδομένων στη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Ισμαΐλ Καρτάλ θα συνεχίσει κανονικά στον πάγκο της τουρκικής ομάδας.

Ο 65χρονος τεχνικός είχε υποβάλει την παραίτησή του μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, με αποκορύφωμα την ήττα από την Μπεσίκτας και την ισοπαλία απέναντι στη Ρόμα. Μάλιστα, ο Καρτάλ δεν έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Παρασκευής (11/09), γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια περί αποχώρησής του.

Παρά τις πληροφορίες ότι η διοίκηση είχε αποδεχθεί την παραίτησή του, το σκηνικό άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Αζίζ Γιλντιρίμ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον έμπειρο προπονητή και κατάφερε να τον μεταπείσει, ζητώντας του να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και να συνεχίσει την προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Ήρθαμε εδώ μαζί και θα φύγουμε μαζί. Από εδώ και στο εξής, κανείς άλλος εκτός από εσάς δεν μπορεί να κουβαλήσει αυτή την ομάδα. Μαζί, θα κάνουμε τη Φενέρμπαχτσε πρωταθλήτρια», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γιλντιρίμ.

Λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη επιβεβαίωση από τη Φενέρμπαχτσε, η οποία ανακοίνωσε πως ο Καρτάλ παραμένει στη θέση του και θα βρίσκεται κανονικά στην επόμενη προπόνηση.