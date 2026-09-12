Άρης, Ηρακλής και Μύκονος στο «Συμεών Μαυροσκούφης» - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το 33ο Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» θα φιλοξενηθεί στο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης, με το πρόγραμμα των αγώνων να έχει πλέον γίνει γνωστό.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο Άρης, ο Ηρακλής, η Μύκονος Betsson, οι Μαχητές Πειραματικό, η Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, η Μπαχτσεσεχίρ και η ΤΦΤ Σκοπίων και οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Άρης – Μύκονος Betsson (16:00)

Ηρακλής – Μπάλκαν Μπότεβγκραντ

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

ΤΦΤ Σκοπίων – Μαχητές Πειραματικό (18:00)

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Άρης – Μπαχτσεσεχίρ (16:00)

Ηρακλής – Μύκονος Betsson (20:00)