Άρης, Ηρακλής και Μύκονος στο «Συμεών Μαυροσκούφης» - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του 33ου Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης.
Το 33ο Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» θα φιλοξενηθεί στο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης, με το πρόγραμμα των αγώνων να έχει πλέον γίνει γνωστό.
Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο Άρης, ο Ηρακλής, η Μύκονος Betsson, οι Μαχητές Πειραματικό, η Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, η Μπαχτσεσεχίρ και η ΤΦΤ Σκοπίων και οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Άρης – Μύκονος Betsson (16:00)
Ηρακλής – Μπάλκαν Μπότεβγκραντ
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου
ΤΦΤ Σκοπίων – Μαχητές Πειραματικό (18:00)
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου
Άρης – Μπαχτσεσεχίρ (16:00)
Ηρακλής – Μύκονος Betsson (20:00)
COMMENTS