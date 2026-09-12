Παναθηναϊκός: Τα αποκαλυπτήρια στη Ρόδο κι η ξεχωριστή αποθέωση στον Ομπράντοβιτς!

Ο Παναθηναϊκός έκανε τα ανεπίσημα αποκαλυπτήρια του στη Ρόδο, επικρατώντας με άνεση της ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε να διαχειριστεί αρκετές και σημαντικές απουσίες.

Παρά τα προβλήματα, οι «πράσινοι» παρουσίασαν αρκετά θετικά στοιχεία, δείχνοντας καλό αγωνιστικό πρόσωπο για τα δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ο Σέρβος τεχνικός είδε την ομάδα του να παίρνει με άνεση τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα, με τον οποίο διατηρεί στενή φιλία.

Η μεγάλη στιγμή του αγώνα, πάντως, ήρθε πριν από το τζάμπολ. Περίπου 13 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Ομπράντοβιτς έκανε ξανά την εμφάνισή του στο παρκέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, προκαλώντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας.

Το κλειστό της Ρόδου γέμισε από τον κόσμο του «τριφυλλιού», ο οποίος δημιούργησε έντονα πράσινη ατμόσφαιρα κι υποδέχθηκε με ξεχωριστό τρόπο τον Σέρβο προπονητή. Η επιστροφή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έπειτα από 14 χρόνια, αποτέλεσε αναμφίβολα το γεγονός που ξεχώρισε. Η δεύτερη θητεία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό άρχισε, έστω κι ανεπίσημα, με τον κόσμο να δείχνει από την πρώτη στιγμή τη στήριξή του στον «Ζοτς».

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν στα social media την παρακάμερα της αναμέτρησης, στην οποία καταγράφεται μεταξύ άλλων κι η θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στον Ομπράντοβιτς κατά την επιστροφή του στον πάγκο της αγαπημένης τους ομάδας.

Δείτε την παρακάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός