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Αίσιο τέλος στην υπόθεση Ντε Τζούλιους: Συνεχίζει δανεικός στη Μπεσίκτας

Αίσιο τέλος είχε το σίριαλ του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, καθώς Μπεσίκτας και Μούρθια έδωσαν τα χέρια και έβαλαν τέλος στη δικαστική διαμάχη που είχε «παγώσει» τη μεταγραφή του.

Αίσιο τέλος στην υπόθεση Ντε Τζούλιους: Συνεχίζει δανεικός στη Μπεσίκτας
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Βρέθηκε η λύση στο μεταγραφικό σίριαλ που είχε εξελιχθεί σε δικαστική διαμάχη, με τον Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους να βρίσκεται για εβδομάδες στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Μπεσίκτας και Μούρθια.

Ο Αμερικανός γκαρντ εξαργύρωσε την εξαιρετική περσινή του παρουσία στην Ισπανία με τη μεταγραφή του στη Μπεσίκτας. Παρότι η τουρκική ομάδα είχε ανακοινώσει επίσημα την απόκτησή του, η μετακίνησή του «πάγωσε», καθώς η Μούρθια προχώρησε σε νομικές ενέργειες και μπλόκαρε τη μεταγραφή.

Η ισπανική ομάδα είχε καταθέσει επίσημη καταγγελία, ενώ ο General Manager της είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη της υπόθεσης. Την ίδια στιγμή, ο Ντε Τζούλιους συνέχιζε κανονικά την προετοιμασία του με τη Μπεσίκτας, περιμένοντας την οριστική απόφαση του BAT, προκειμένου να γνωρίζει αν θα μπορούσε να αγωνιστεί στις επίσημες υποχρεώσεις της νέας του ομάδας.

Τελικά, οι δύο σύλλογοι κατάφεραν να βρουν τη «χρυσή τομή» και να βάλουν τέλος στη μεταξύ τους διαμάχη.

Με βάση τη νέα συμφωνία, ο Ντε Τζούλιους θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην EuroLeague με τη φανέλα της Μπεσίκτας ως δανεικός από τη Μούρθια. Με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου, ο παίκτης θα επιστρέψει στην ισπανική ομάδα, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Παράλληλα, η Μούρθια φρόντισε να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, καθώς στο νέο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται σημαντικά αυξημένο buy out σε σχέση με το αρχικό ποσό που υπήρχε στο συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ.

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