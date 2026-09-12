Παναθηναϊκός: Ο Σαλάχ Εντίν έχει κάτι που δεν βρίσκεις εύκολα σε αριστερό μπακ (vids)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια... ανάσα από την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρόμα, σε μία κίνηση που προσθέτει στο «τριφύλλι» έναν ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά, σημαντικές παραστάσεις από το ολλανδικό ποδόσφαιρο και Serie A, αλλά και εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο με την εθνική Μαρόκου.

Ο 24χρονος αριστερός μπακ αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην Ολλανδία, έχει περάσει από τις ακαδημίες του Άγιαξ, έχει καθιερωθεί στην Τβέντε, πήρε μεταγραφή στη Ρόμα και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην PSV.

Παράλληλα, από το 2025 έχει επιλέξει να εκπροσωπεί το Μαρόκο, με το οποίο βρέθηκε και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ποιος είναι ο Ανάς Σαλάχ Εντίν

Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2002 στο Άμστερνταμ και έχει ύψος 1,81 μ. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός μπακ, ενώ μπορεί να παίξει και ως αριστερός wing-back.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή είναι άκρως ολλανδική. Πέρασε από τις ακαδημίες των Blauw-Wit, Pancratius και Amsterdamsche FC, πριν βρεθεί αρχικά στην AZ και στη συνέχεια στις ακαδημίες του Άγιαξ.

Εκεί έκανε όλη τη διαδικασία εξέλιξης από τα τμήματα υποδομής μέχρι την πρώτη ομάδα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Με τον Jong Ajax κατέγραψε 34 συμμετοχές και δύο γκολ, ενώ με την πρώτη ομάδα του Άγιαξ αγωνίστηκε σε εννέα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Η μεγάλη του ευκαιρία, όμως, ήρθε στην Τβέντε.

Η Τβέντε ήταν το σημείο καμπής

Το 2022 ο Σαλάχ Εντίν πήγε στην Τβέντε ως δανεικός. Η παρουσία του εκεί αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξή του.

Μετά τον δανεισμό του, η Τβέντε τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή και ο Μαροκινός άρχισε να παίρνει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο. Τη σεζόν 2024/25 έκανε την πιο παραγωγική του σεζόν μέχρι τότε, με δύο γκολ και δύο ασίστ σε 18 συμμετοχές στην Eredivisie, ενώ αγωνίστηκε συνολικά 29 φορές σε όλες τις διοργανώσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ρόμα αποφάσισε τον Φεβρουάριο του 2025 να επενδύσει πάνω του, αποκτώντας τον από την Τβέντε.

Η μεταγραφή του στη Ρόμα αποτέλεσε το επόμενο μεγάλο βήμα, έστω κι αν στην Ιταλία δεν κατάφερε να πάρει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε.

Η εμπειρία της Ρόμα και η επιστροφή στην Ολλανδία

Ο Σαλάχ Εντίν μετακόμισε στη Ρώμη τον Φεβρουάριο του 2025 και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Στην πρώτη του παρουσία στη Serie A κατέγραψε τρεις συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ολλανδία για λογαριασμό της PSV με τη μορφή δανεισμού. Και εκεί βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της περίπτωσής του.

Στην PSV δεν χρησιμοποιήθηκε απλώς ως ένας κλασικός αριστερός μπακ. Η παρουσία του έδωσε στον Πέτερ Μπος τη δυνατότητα να αλλάξει ισορροπίες στην ομάδα του. Η αγωνιστική του ικανότητα με την μπάλα και η δυνατότητά του να λειτουργεί ψηλά στο γήπεδο τον έκαναν σημαντικό κομμάτι της δομής της PSV.

Στη σεζόν 2025/26 είχε 17 συμμετοχές στην Eredivisie, επτά στο Champions League και μία στο Κύπελλο Ολλανδίας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Transfermarkt.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού.

Ο Σαλάχ Εντίν δεν είναι ο αριστερός μπακ που περιμένει χαμηλά, παίρνει την μπάλα και περιορίζεται στα αμυντικά του καθήκοντα. Είναι ένας σύγχρονος full-back.

Η ικανότητά του να συμμετέχει στην ανάπτυξη, να προωθεί την μπάλα και να ανεβαίνει στο επιθετικό τρίτο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που τον συνοδεύουν από τα χρόνια του στην Ολλανδία.

Το αριστερό του πόδι είναι ένα σημαντικό όπλο, ενώ η προηγούμενη εμπειρία του σε συστήματα με wing-backs του επιτρέπει να λειτουργεί τόσο σε τετράδα όσο και σε πιο επιθετική διάταξη.

Η ευελιξία του είναι ένας από τους λόγους που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος για τον Παναθηναϊκό.

Έχει παίξει και σε διαφορετικό ρόλο

Ακόμη ένα στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί είναι η τακτική του ευελιξία. Ο βασικός του ρόλος είναι αυτός του αριστερού μπακ, όμως η ποδοσφαιρική του εκπαίδευση στην Ολλανδία και ο τρόπος που αγωνίστηκε στην PSV τού επιτρέπουν να κινείται σε διαφορετικά ύψη του γηπέδου.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να αλλάζει τη συμπεριφορά της αριστερής πλευράς του ανάλογα με τον αντίπαλο.

Με λίγα λόγια, μπορεί να είναι μπακ όταν η ομάδα αμύνεται, wing-back όταν ανεβαίνει και ένας επιπλέον παίκτης στην ανάπτυξη όταν το «τριφύλλι» έχει την κατοχή.

Τα 12 εκατομμύρια ευρώ του Transfermarkt λένε κάτι

Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η χρηματιστηριακή του αξία.

Το Transfermarkt κοστολογεί αυτή τη στιγμή τον Σαλάχ Εντίν στα 12 εκατομμύρια ευρώ, με την τελευταία ενημέρωση να έχει γίνει στις 28 Μαΐου 2026.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μόλις πριν από λίγα χρόνια είχε πολύ χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία. Στο ρόστερ του Άγιαξ τη σεζόν 2021/22 εμφανιζόταν στα 300.000 ευρώ, ενώ η αξία του αυξήθηκε σταδιακά μέσα από την παρουσία του στην Τβέντε, μέχρι να φτάσει στα 12 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει και την πορεία του. Από ένα project των ακαδημιών του Άγιαξ, σε βασικό παίκτη της Τβέντε, μεταγραφή στη Ρόμα και στη συνέχεια διεθνή ποδοσφαιριστή του Μαρόκου.

Από την Ολλανδία στο Μαρόκο

Η ιστορία του με την εθνική ομάδα είναι επίσης ξεχωριστή. Ο Σαλάχ Εντίν γεννήθηκε στην Ολλανδία και φόρεσε τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της χώρας, φτάνοντας μέχρι την U21, με την οποία είχε 13 συμμετοχές.

Το 2025, όμως, επέλεξε το Μαρόκο. Η αλλαγή εθνικής επιλογής εγκρίθηκε από τη FIFA τον Οκτώβριο του 2025 και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα του Μαρόκου.

Και δεν έμεινε εκεί. Το 2026 βρέθηκε στην αποστολή του Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η παρουσία του στην ομάδα που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ είναι μια ακόμη σημαντική εμπειρία στο βιογραφικό του.

Στο τουρνουά αγωνίστηκε απέναντι σε Βραζιλία, Αϊτή, Ολλανδία και Γαλλία, καταγράφοντας συνολικά 182 λεπτά συμμετοχής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα αγωνιστικά δεδομένα.

Και υπάρχει ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παράδοξο. Ο Σαλάχ Εντίν, που γεννήθηκε και μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Ολλανδία, βρέθηκε στο Μουντιάλ να αντιμετωπίζει την ίδια τη χώρα στην οποία ανδρώθηκε.

Τι μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός δεν αποκτά απλώς έναν ακόμη αριστερό μπακ. Αποκτά έναν ποδοσφαιριστή με ευρωπαϊκές παραστάσεις, ηλικία 24 ετών και σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Ο Σαλάχ Εντίν μπορεί να προσφέρει ταχύτητα και ένταση στην αριστερή πλευρά.Μπορεί να ανεβαίνει ψηλά και να δίνει πλάτος, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο απέναντι σε κλειστές άμυνες.

Καλύτερη κυκλοφορία από την πίσω γραμμή. Η ολλανδική σχολή του έχει δώσει καλά στοιχεία στο παιχνίδι με την μπάλα και στην ανάπτυξη. Τακτική ευελιξία. Μπορεί να αγωνιστεί ως αριστερός μπακ ή wing-back και να προσαρμοστεί σε διαφορετικές διατάξεις.

Εμπειρία υψηλού επιπέδου. Άγιαξ, Τβέντε, Ρόμα, PSV, Champions League και εθνική Μαρόκου είναι ένα σημαντικό πακέτο παραστάσεων για έναν ποδοσφαιριστή 24 ετών.

Έτοιμος για πίεση. Η παρουσία του σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα σε παιχνίδια απέναντι σε ομάδες όπως η Βραζιλία, η Ολλανδία και η Γαλλία είναι εμπειρία που δύσκολα αγοράζεται.

Το «τριφύλλι» παίρνει έναν παίκτη με προοπτική

Ίσως αυτό να είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Ο Σαλάχ Εντίν δεν έρχεται στην Αθήνα ως ένας ποδοσφαιριστής που έχει ήδη φτάσει στο ταβάνι του.

Στα 24 του έχει ήδη περάσει από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα: Άγιαξ, Τβέντε, Ρόμα και PSV. Έχει παίξει Champions League, έχει αγωνιστεί στη Serie A και έχει πλέον εμπειρία Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, το Transfermarkt τον αξιολογεί στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τη Ρόμα φτάνει μέχρι το 2028. Για τον Παναθηναϊκό, επομένως, πρόκειται για μία κίνηση που έχει και άμεσο και μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον.

Έναν αριστεροπόδαρο, σύγχρονο και ευέλικτο μπακ, ο οποίος έχει μάθει να παίζει σε ομάδες που θέλουν την μπάλα και να λειτουργεί σε υψηλές εντάσεις.

Και το κυριότερο; Έναν ποδοσφαιριστή που στα 24 του έχει ήδη ζήσει πολύ περισσότερα από όσα μαρτυρά η ηλικία του.

Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν έρχεται στον Παναθηναϊκό για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Και το «τριφύλλι» ελπίζει ότι αυτό το επόμενο βήμα θα γίνει στην Αθήνα.