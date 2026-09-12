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Ολυμπιακός: Η πρώτη ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Δείτε τις επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Ολυμπιακός: Η πρώτη ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
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Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι», θέλουν να μπουν με το «δεξί» στο πρώτο παιχνίδι του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο, αντιμετωπίζοντας τους Κυπελλούχους Ελλάδας.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές και οι πρώτες επιλογές του Βάσκου τεχνικού για την αρχική ενδεκάδα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζότα, Γκονσάλες.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Νικολάου, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Αϊτόρ, Κόντρο

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