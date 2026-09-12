Έκανε το 2Χ2 με ανατροπή κόντρα στην Athens Kallithea η Μαρκό

Ιδανικό ξεκίνημα στη φετινή Super League 2 πραγματοποιεί η Μαρκό, που πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Η ομάδα επικράτησε με 2-1 της Athens Kallithea, παρότι βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 10ο λεπτό, όταν ο Μανιάς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η αντίδραση της Μαρκό ήταν άμεση, με τον Μίλερ να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια στο 26'. Το ματς παρέμεινε ανοιχτό μέχρι το τελευταίο κομμάτι του, εκεί όπου οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή.

Ο Μεντόσα ήταν αυτός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 70ό λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και χαρίζοντας στη Μαρκό ένα σημαντικό τρίποντο.

Με το απόλυτο των έξι βαθμών μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, η Μαρκό βρίσκεται πλέον στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις της στη φετινή Super League 2.