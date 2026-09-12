«Ψαρώσε» τον Βαρβαρίτη ο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζήτησε από τον Ιάσονα Βαρβαρίτη να επαναλάβει τις οδηγίες που είχε δώσει στην ομάδα κατά τη διάρκεια ενός τάιμ-άουτ.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου.
Κατά τη διάρκεια ενός τάιμ-άουτ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδινε οδηγίες στους παίκτες του, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα παράπονά του για μια συγκεκριμένη αγωνιστική κατάσταση.
Όταν επέστρεψε στον πάγκο, ο Ομπράντοβιτς θέλησε να... τεστάρει τον Ιάσονα Βαρβαρίτη, ρωτώντας τον τι είχε αναφέρει στις οδηγίες του.
Ο νεαρός παίκτης του «τριφυλλιού» επιβεβαίωσε πως είχε ακούσει κατά γράμμα όσα είπε ο προπονητής του, με τον Ομπράντοβιτς να του δίνει το χέρι
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