«Ψαρώσε» τον Βαρβαρίτη ο Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου.

Κατά τη διάρκεια ενός τάιμ-άουτ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδινε οδηγίες στους παίκτες του, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα παράπονά του για μια συγκεκριμένη αγωνιστική κατάσταση.

Όταν επέστρεψε στον πάγκο, ο Ομπράντοβιτς θέλησε να... τεστάρει τον Ιάσονα Βαρβαρίτη, ρωτώντας τον τι είχε αναφέρει στις οδηγίες του.

Ο νεαρός παίκτης του «τριφυλλιού» επιβεβαίωσε πως είχε ακούσει κατά γράμμα όσα είπε ο προπονητής του, με τον Ομπράντοβιτς να του δίνει το χέρι