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Παναθηναϊκός - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα: Ο Φρανσίσκο «χόρεψε» τον αντίπαλό του και σκόραρε (video)

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο πρωταγωνίστησε σε μια εντυπωσιακή φάση στο δεύτερο δεκάλεπτο της φιλικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Παναθηναϊκός - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα: Ο Φρανσίσκο «χόρεψε» τον αντίπαλό του και σκόραρε (video)
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Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο χάρισε τη φάση του αγώνα στο δεύτερο δεκάλεπτο της φιλικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Ο Γάλλος γκαρντ πήρε την μπάλα στη γωνία και με μία εξαιρετική προσποίηση κατάφερε να ξεφύγει από τον αντίπαλό του, ο οποίος ουσιαστικά... έχασε την κατεύθυνση της φάσης.

Ο «Σίσκο» εκμεταλλεύτηκε την τρομερή του κίνηση, πέρασε τον αμυντικό σαν να μην υπήρχε και έφτασε μέχρι το καλάθι, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με λέι-απ.

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