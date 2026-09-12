Παναθηναϊκός - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα: Ο Φρανσίσκο «χόρεψε» τον αντίπαλό του και σκόραρε (video)

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο χάρισε τη φάση του αγώνα στο δεύτερο δεκάλεπτο της φιλικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Ο Γάλλος γκαρντ πήρε την μπάλα στη γωνία και με μία εξαιρετική προσποίηση κατάφερε να ξεφύγει από τον αντίπαλό του, ο οποίος ουσιαστικά... έχασε την κατεύθυνση της φάσης.

Ο «Σίσκο» εκμεταλλεύτηκε την τρομερή του κίνηση, πέρασε τον αμυντικό σαν να μην υπήρχε και έφτασε μέχρι το καλάθι, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με λέι-απ.