Ομπράντοβιτς: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας»

Ο Παναθηναϊκός έκανε το δύο στα δύο στα φιλικά της Ρόδου, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να σχολιάζει την εικόνα των παικτών του στο αμυντικό κομμάτι και να στέκεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος για δουλειά.

“Αναμφίβολα η επιθετικότητα που δείξαμε στην άμυνα μας και ο ρυθμός που είχαμε είναι αυτό που θέλουμε να έχουμε πάντα σε αυτό το κομμάτι. Είχαν πολλά θετικά στοιχεία, αλλά είχαμε και αρνητικά και πάνω σε αυτά πρέπει να δουλέψουμε και να τα διορθώσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Μακάρι να είμαστε υγιείς και να δουλέψουμε σκληρά”.