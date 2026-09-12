ΠΑΟΚ: Ξανά στη Νέα Μεσημβρία ο Σαββίδης - «Στόχος το πρωτάθλημα, θα υπάρχει μεγάλο πριμ»

Το δικό του μήνυμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν έστειλε ο Ιβάν Σαββίδης από τη Νέα Μεσημβρία, μία ημέρα πριν από το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη.

Ο μεγαλομέτοχος του «δικεφάλου» είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Αλέσιο Λίσι, εκφράζοντας στον προπονητή την πλήρη στήριξή του. Παράλληλα, του ζήτησε να συνεχίσει κανονικά τη δουλειά που έχει ξεκινήσει, παραμένοντας πιστός στο πλάνο που έχει καταρτιστεί για την ομάδα.

Στη συνέχεια, ο Ιβάν Σαββίδης συνομίλησε με όλους τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους χαιρέτησε έναν προς έναν. Στην κουβέντα του στάθηκε στη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά και στις απαιτήσεις που υπάρχουν από τον ΠΑΟΚ.

Το μήνυμα προς τους παίκτες ήταν ξεκάθαρο: ενότητα, αυταπάρνηση και απόλυτη αφοσίωση στην ομάδα. Τους ζήτησε να λειτουργούν ως «μια γροθιά» και να είναι διατεθειμένοι να δώσουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον και για τον σύλλογο.

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ υπενθύμισε πως οι στόχοι του κλαμπ παραμένουν διαχρονικά υψηλοί και αποκάλυψε πως για τη φετινή σεζόν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και ξεκάθαρος προσανατολισμός: η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλιστα, όπως τους ανέφερε, η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα συνοδεύεται και από σημαντικό οικονομικό μπόνους.

«Θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Δείξτε το χαρακτήρα σας, θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα.

Αύριο είναι το ξεκίνημα, είναι ένα παιχνίδι που δε θέλει συναίσθημα, θέλει χαρακτήρα, μη νομίζετε ότι ο αντίπαλος σας είναι αδύναμος επειδή έχασε την προηγούμενη αγωνιστική, ξέρετε πώς προσεγγίζει αυτό το παιχνίδι», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.