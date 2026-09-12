· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πολιορκία» λατρείας στα «πράσινα» αστέρια (Video)

Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε μοίρασαν αυτόγραφα σε παιδάκια, φωτογραφήθηκαν μαζί τους, στο κλειστό της Καλλιθέας που γέμισε χαμόγελα. 

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πολιορκία» λατρείας στα «πράσινα» αστέρια (Video)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η λατρεία για τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Ρόδο, φάνηκε ξεκάθαρα το διήμερο παρουσίας του «τριφυλλιού» στο τουρνουά. Μετά το τέλος του αγώνα με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, πολλά παιδιά που ήταν στο γήπεδο… πολιόρκησαν τα αστέρια των «πράσινων».

Αυτά δεν τους χάλασαν το χατίρι για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Δίνοντας χαρά στα πιτσιρίκια, που δεν έχουν την ευκαιρία λόγω της απόστασης να τους βλέπουν συχνά από κοντά.

Δείτε το video:

https://www.instagram.com/reel/DdMfSyYgV3L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
COMMENTS
LATEST NEWS
20:22 SUPER LEAGUE

Ηρακλής - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

20:19 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πολιορκία» λατρείας στα «πράσινα» αστέρια (Video)

20:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Τσάπρα και Ντέσερς κόντρα στον Παναιτωλικό

20:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Τα highlights από την άνετη νίκη των «πράσινων»

20:06 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ξανά στη Νέα Μεσημβρία ο Σαββίδης - «Στόχος το πρωτάθλημα, θα υπάρχει μεγάλο πριμ»

19:59 SUPER LEAGUE 2

ΑΕΛ - Ζάκυνθος 1-0: «Σεφτέ» στις νίκες με ήρωα Βενετικίδη

19:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας»

19:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Πολωνία για τη Ραντόμιακ ο Τάσος Δώνης

19:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

Διέλυσε τη Σπάρτακ ο Παναθηναϊκός (77-59) και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά

19:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Υποδειγματική επίθεση με δέκα πάσες και τρίποντο Μπάντιο (video)

19:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Πάλι γκολ ο Κυζιρίδης στην «πεντάρα» της Τσόρουμ

19:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η βράβευση του Μήτογλου και τα αυτόγραφα του Λεσόρ (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας