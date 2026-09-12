Παναθηναϊκός AKTOR: «Πολιορκία» λατρείας στα «πράσινα» αστέρια (Video)

Η λατρεία για τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Ρόδο, φάνηκε ξεκάθαρα το διήμερο παρουσίας του «τριφυλλιού» στο τουρνουά. Μετά το τέλος του αγώνα με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, πολλά παιδιά που ήταν στο γήπεδο… πολιόρκησαν τα αστέρια των «πράσινων».

Αυτά δεν τους χάλασαν το χατίρι για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Δίνοντας χαρά στα πιτσιρίκια, που δεν έχουν την ευκαιρία λόγω της απόστασης να τους βλέπουν συχνά από κοντά.

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