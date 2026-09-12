ΟΦΗ: Έχει κάνει ζημιά στα 3/4 του Big 4 - Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει νίκες με τους Κρητικούς

Τρεις νίκες απέναντι σε ομάδες του Big 4 έχει σημειώσει ο ΟΦΗ μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, με τις επιτυχίες του να έχουν έρθει σε διαφορετικές διοργανώσεις και σε παιχνίδια με ξεχωριστή σημασία.

Η αρχή έγινε στο τέλος της περασμένης σεζόν, όταν ο ΟΦΗ αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Ηρακλείου επικράτησε με 3-2 στην παράταση και κατέκτησε το τρόπαιο, ενώ λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε η νίκη επί της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup.

Το βράδυ του Σαββάτου ήρθε και η τρίτη επιτυχία, αυτή τη φορά απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον ΟΦΗ να επικρατεί με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρωτάθλημα.

Η νίκη στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Ο ΟΦΗ έκλεισε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Στον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2 στην κανονική διάρκεια, όμως οι Κρητικοί βρήκαν το γκολ της νίκης στην παράταση, επικρατώντας τελικά με 3-2.

Το αποτέλεσμα έδωσε στον ΟΦΗ το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του και αποτέλεσε την πρώτη από τις τρεις νίκες του απέναντι σε ομάδα του Big 4.

Η ΑΕΚ στο Super Cup

Η συνέχεια γράφτηκε στον τελικό του Super Cup, όπου ο ΟΦΗ βρέθηκε απέναντι στην ΑΕΚ. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2 και ο τίτλος κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ο ΟΦΗ επικράτησε με 5-4 και πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του, επικρατώντας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες σε τελικό απέναντι σε ομάδα του Big 4.

Το 1-0 επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Η τρίτη νίκη ήρθε στο πρωτάθλημα. Ο ΟΦΗ πέρασε από την έδρα του Ολυμπιακού με 1-0, παίρνοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην 4η αγωνιστική της Super League.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Κρητικοί έχουν πλέον επικρατήσει και των τριών από τους τέσσερις μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς μετά τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ προστέθηκε στη σχετική λίστα και ο Ολυμπιακός.

Ο Παναθηναϊκός η μοναδική εξαίρεση

Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική διαφοροποίηση σε αυτή την καταγραφή. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα του Big 4 που κατάφερε την περσινή σεζόν να πάρει δύο νίκες απέναντι στον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα.

Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι πήραν τη νίκη με 4-1.

Έτσι, ενώ ο ΟΦΗ έχει ήδη επικρατήσει του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού σε διαφορετικές διοργανώσεις και διαφορετικές συνθήκες, ο Παναθηναϊκός παραμένει η μοναδική ομάδα του Big 4 απέναντι στην οποία οι Κρητικοί δεν έχουν καταφέρει να πάρουν αποτέλεσμα στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.