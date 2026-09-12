· ΟΦΗ

Κόντης: «Μεγάλη νίκη - Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά»

Ο προπονητής των Κρητικών ήταν περιχαρής μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί του Ολυμπιακού.

Κόντης: «Μεγάλη νίκη - Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με έντονα συναισθήματα μίλησε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στην εικόνα των ποδοσφαιριστών του, δίνοντας έμφαση στη συγκέντρωση και την αποφασιστικότητα που παρουσίασαν σε ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι. Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία αυτή δεν ήρθε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται καθημερινά και της προόδου που παρουσιάζει η ομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διατήρηση του μηδέν στην άμυνα, με τον Κόντη να θεωρεί την απαραβίαστη εστία σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη του συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Αναλυτικά όσα είπε

«Τι να πω; Μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. Μπράβο στα παιδιά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση, θάρρος, αυταπάρνηση. Κάθε μέρα τους λέω να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και το κάνουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά. Είναι δικό τους αυτό, 100%! Χαίρομαι γιατί μετά από πολλά χρόνια κάναμε εκτός έδρας νίκη με τον Ολυμπιακό».

Για το μηδέν στην άμυνα: «Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πέρσι είχαμε κάποια θέματα στην αμυντική μας λειτουργία. Φέτος έχουμε δουλέψει περισσότερο, έχουμε περισσότερη αυτοσυγκέντρωση, καλύτερες τοποθετήσεις. Κάθε φορά που έχουμε το μηδέν πίσω, λέω ότι ένα γκολ θα το βάλουμε».

COMMENTS
LATEST NEWS
22:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Επιμένει για Ολίσε - Η στάση της Μπάγερν Μονάχου

22:13 SUPER LEAGUE

Αλγκουαθίλ: «Είμαι το ίδιο θυμωμένος με τους οπαδούς μας» - Τι είπε για ενδεχόμενη προσθήκη

22:00 GREEK BASKET LEAGUE

Άνετη νίκη για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο

21:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: Η δύσκολη έξοδος της Άρσεναλ του Τζόλη κόντρα στη Σάντερλαντ

21:43 ΣΠΟΡ

«Air Miltos» και στο Ultimate Championship: Κλείνει τη χρονιά με ακόμα έναν τίτλο ο Τεντόγλου (vids)

21:37 SUPER LEAGUE

Ηρακλής - Ατρόμητος: Ανοίγει το σκορ μετά την παρέμβαση του VAR ο Τσιλούλης (vid)

21:30 SUPER LEAGUE

Αλγκουαθίλ: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες - Έχουμε σπουδαίο ρόστερ»

21:26 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με τα μεταγραφικά του αποκτήματα απέναντι στον Άρη

21:20 SUPER LEAGUE

Κόντης: «Μεγάλη νίκη - Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά»

21:18 SUPER LEAGUE

Βόλος: Η αποστολή για το ματς με την Καλαμάτα

21:12 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Τα highlights της σπουδαίας νίκης των Κρητικών

21:08 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

ΟΦΗ: Έχει κάνει ζημιά στα 3/4 του Big 4 - Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει νίκες με τους Κρητικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας