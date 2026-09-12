Κόντης: «Μεγάλη νίκη - Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά»

Με έντονα συναισθήματα μίλησε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στην εικόνα των ποδοσφαιριστών του, δίνοντας έμφαση στη συγκέντρωση και την αποφασιστικότητα που παρουσίασαν σε ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι. Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία αυτή δεν ήρθε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται καθημερινά και της προόδου που παρουσιάζει η ομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διατήρηση του μηδέν στην άμυνα, με τον Κόντη να θεωρεί την απαραβίαστη εστία σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη του συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Αναλυτικά όσα είπε

«Τι να πω; Μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. Μπράβο στα παιδιά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση, θάρρος, αυταπάρνηση. Κάθε μέρα τους λέω να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και το κάνουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά. Είναι δικό τους αυτό, 100%! Χαίρομαι γιατί μετά από πολλά χρόνια κάναμε εκτός έδρας νίκη με τον Ολυμπιακό».

Για το μηδέν στην άμυνα: «Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πέρσι είχαμε κάποια θέματα στην αμυντική μας λειτουργία. Φέτος έχουμε δουλέψει περισσότερο, έχουμε περισσότερη αυτοσυγκέντρωση, καλύτερες τοποθετήσεις. Κάθε φορά που έχουμε το μηδέν πίσω, λέω ότι ένα γκολ θα το βάλουμε».