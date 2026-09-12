· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Με τα μεταγραφικά του αποκτήματα απέναντι στον Άρη

Η αποστολή του «δικεφάλου» για το ντέρμπι με τους «κίτρινους».

ΠΑΟΚ: Με τα μεταγραφικά του αποκτήματα απέναντι στον Άρη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το βλέμμα στραμμένο στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του, πραγματοποιώντας το Σάββατο την τελευταία του προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ενόψει της αναμέτρησης με τον Άρη στην Τούμπα.

Στο προπονητικό κέντρο του «Δικεφάλου» βρέθηκε και ο Ιβάν Σαββίδης, παρακολουθώντας από κοντά το τελευταίο πρόγραμμα της ομάδας πριν από το μεγάλο παιχνίδι.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή την αποστολή, η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές. Ανάμεσά τους βρίσκονται για πρώτη φορά τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ, Ντιέγκο Κόστα και Κρίστιαν Γιάκιτς.

Στον αντίποδα, ο τεχνικός του «Δικεφάλου» δεν υπολογίζει τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ εκτός έμεινε και ο Ελουστόντο. Ο τελευταίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς αποβλήθηκε στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

https://www.instagram.com/p/DdMlAKujDUC/
COMMENTS
LATEST NEWS
22:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Επιμένει για Ολίσε - Η στάση της Μπάγερν Μονάχου

22:13 SUPER LEAGUE

Αλγκουαθίλ: «Είμαι το ίδιο θυμωμένος με τους οπαδούς μας» - Τι είπε για ενδεχόμενη προσθήκη

22:00 GREEK BASKET LEAGUE

Άνετη νίκη για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο

21:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: Η δύσκολη έξοδος της Άρσεναλ του Τζόλη κόντρα στη Σάντερλαντ

21:43 ΣΠΟΡ

«Air Miltos» και στο Ultimate Championship: Κλείνει τη χρονιά με ακόμα έναν τίτλο ο Τεντόγλου (vids)

21:37 SUPER LEAGUE

Ηρακλής - Ατρόμητος: Ανοίγει το σκορ μετά την παρέμβαση του VAR ο Τσιλούλης (vid)

21:30 SUPER LEAGUE

Αλγκουαθίλ: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες - Έχουμε σπουδαίο ρόστερ»

21:26 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με τα μεταγραφικά του αποκτήματα απέναντι στον Άρη

21:20 SUPER LEAGUE

Κόντης: «Μεγάλη νίκη - Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά»

21:18 SUPER LEAGUE

Βόλος: Η αποστολή για το ματς με την Καλαμάτα

21:12 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Τα highlights της σπουδαίας νίκης των Κρητικών

21:08 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

ΟΦΗ: Έχει κάνει ζημιά στα 3/4 του Big 4 - Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει νίκες με τους Κρητικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας