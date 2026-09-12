ΠΑΟΚ: Με τα μεταγραφικά του αποκτήματα απέναντι στον Άρη
Η αποστολή του «δικεφάλου» για το ντέρμπι με τους «κίτρινους».
Με το βλέμμα στραμμένο στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του, πραγματοποιώντας το Σάββατο την τελευταία του προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ενόψει της αναμέτρησης με τον Άρη στην Τούμπα.
Στο προπονητικό κέντρο του «Δικεφάλου» βρέθηκε και ο Ιβάν Σαββίδης, παρακολουθώντας από κοντά το τελευταίο πρόγραμμα της ομάδας πριν από το μεγάλο παιχνίδι.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή την αποστολή, η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές. Ανάμεσά τους βρίσκονται για πρώτη φορά τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ, Ντιέγκο Κόστα και Κρίστιαν Γιάκιτς.
Στον αντίποδα, ο τεχνικός του «Δικεφάλου» δεν υπολογίζει τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ εκτός έμεινε και ο Ελουστόντο. Ο τελευταίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς αποβλήθηκε στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ
Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.