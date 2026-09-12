«Air Miltos» και στο Ultimate Championship: Κλείνει τη χρονιά με ακόμα έναν τίτλο ο Τεντόγλου (vids)

Ο Μίλτος Τεντόγλου ολοκλήρωσε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος στο πρώτο Ultimate Championship της World Athletics, στη Βουδαπέστη, εξασφαλίζοντας παράλληλα το έπαθλο των 150.000 δολαρίων.

Ο Τεντόγλου μπήκε στον αγώνα με άλμα στα 8.16μ. και στη δεύτερη προσπάθειά του ανέβασε σημαντικά την επίδοσή του. Εκμεταλλευόμενος τις ιδανικές συνθήκες, προσγειώθηκε στα 8.35μ., επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει την κορυφή.

Σύμφωνα με το format της διοργάνωσης, μόνο οι έξι καλύτεροι μετά τις δύο πρώτες προσπάθειες συνέχισαν στον τρίτο γύρο. Μαζί με τον Τεντόγλου (8.35μ.) προκρίθηκαν οι Σαραμπογιούκοφ (8.09μ.), Εχάμερ (8.07μ.), Ανβάροφ (7.94μ.), Γκέιλ (7.72μ.) και Μπαλντέ (7.70μ.).

Στην τρίτη του προσπάθεια ο Έλληνας άλτης σημείωσε 8.27μ., όμως το 8.35μ. παρέμενε η επίδοση που τον κρατούσε στην πρώτη τετράδα και του έδινε το εισιτήριο για το τέταρτο και τελευταίο άλμα. Στην ίδια φάση πέρασαν οι Σαραμπογιούκοφ με 8.17μ., Εχάμερ με 8.07μ. και Ανβάροφ με 7.94μ.

Η τελευταία προσπάθεια του Τεντόγλου ήταν άκυρη, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται πλέον στις επιδόσεις των αντιπάλων του. Ο Σαραμπογιούκοφ έφτασε στα 8.34μ. και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Εχάμερ δεν κατάφερε να καταγράψει έγκυρο άλμα.

Έτσι, το 8.35μ. της δεύτερης προσπάθειας ήταν αρκετό για να χαρίσει στον Τεντόγλου την κορυφή και να τον καταστήσει τον πρώτο νικητή του άλματος εις μήκος στην ιστορία του Ultimate Championship.

Η επιτυχία αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την απώλεια του τίτλου στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και αποτέλεσε τον ιδανικό επίλογο για τον δις «χρυσό» Ολυμπιονίκη του Τόκιο και του Παρισιού.