Σμάιχελ: «Φρένο» στην καριέρα του λόγω τραυματισμού

Τέλος στη σπουδαία του καριέρα έβαλε ο Κάσπερ Σμάιχελ, με τον 39χρονο γκολκιπερ να ανακοινώνει το τέλος της καριέρας του.

Στοπ στην καριέρα του αναγκάζεται να βάλει ο Κάσπερ Σμάιχελ, με τον 39χρονο Δανό τερματοφύλακα της Σέλτικ να ανακοινώνει πως δεν θα συνεχίσει την πορεία του στα γήπεδα, λόγω του σοβαρού τραυματισμού στον ώμο του.

Ο υιός του Πίτερ Σμάιχελ θα υποβληθεί σε επέμβαση, με το χρόνο αποκατάστασης να ξεπερνά τους 12 μήνες. Το τελευταίο του ματς με τη Σέλτικ και της καριέρας του ήταν στις 22 Φεβρουαρίου, στην ήττα με 2-1 από τη Χιμπέρνιαν.

«Αυτό το ματς ήταν το τελευταίο τελικά στην καριέρα μου. Δεν περίμενα πως θα αποσυρθώ έτσι, αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο», τόνισε ο βετεράνος γκολκίπερ στον τηλεοπτικό σταθμό της Κοπεγχάγης «TV2».

Ο Σμάιχελ είχε κάνει σπουδαία καριέρα στα αγγλικά γήπεδα κάτω από τα δοκάρια της Λέστερ (2011-2022), με αποκορύφωμα το πρωτάθλημα με τις «αλεπούδες» τη σεζόν 2015-16.

