«Πόσο μικρός είμαι μπροστά σου»: Συγκλονίζει ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους από τον χώρο του αθλητισμού και της showbiz να δίνουν το «παρών» για το τελευταίο αντίο.

Ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρέτησε τη σύζυγό του με έναν ιδιαίτερα φορτισμένο επικήδειο λόγο, μιλώντας για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και για τη σχέση ζωής που είχαν χτίσει μαζί όλα αυτά τα χρόνια.

«Άγγελέ μου, αγάπη μου, έτσι με φώναζες παντού. Έλεγες πως ήμουν ο φύλακας άγγελός σου. Όταν βρέθηκα μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείου στα 50ά γενέθλιά μου και σε πήραν στην εντατική, τότε κατάλαβα τα πάντα. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ, εσύ ήρθες στη ζωή μου για να μου μάθεις πράγματα», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος και συμπλήρωσε: «Πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου, με τη δική σου επιμονή με όλα αυτά που είχες περάσει. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Μου έριχνες στάχτη όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ομιλία της κόρης της, Βικτώριας, η οποία δυσκολεύτηκε πολλές φορές να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Η μαμά μου έζησε με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά και πάλεψε χωρίς φόβο. Μαζί με τον μπαμπά μου μού έμαθε τι σημαίνει αγάπη, σεβασμός και αξίες», ανέφερε, ενώ κλείνοντας τον επικήδειό της, τόνισε: «Ξέρω πως θα είσαι πάντα μαζί μου. Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και κατά την έξοδο του φερέτρου από την εκκλησία, όταν ο κόσμος ξέσπασε σε αυθόρμητο χειροκρότημα προς τιμήν της Γωγώς Μαστροκώστα.

Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν στενοί φίλοι της οικογένειας, συνεργάτες της εκλιπούσας, άνθρωποι του αθλητισμού, αλλά και γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Ξεχώρισε και η στιγμή όπου ο Ντέμης Νικολαΐδης αγκάλιασε τον Τραϊανό Δέλλα, προσπαθώντας να του δώσει κουράγιο μέσα στη δύσκολη αυτή στιγμή.