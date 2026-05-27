All-in της Χάποελ στον Λάιλς: «Του προσφέρει 4 εκατομμύρια»

Τη μπάνκα στον άερα είναι έτοιμη ναα τινάξει η Χάποελ και ο Όφερ Γιανάι, προσφέροντας στον Τρέι Λάιλς συμβόλαιο 4 εκατομμυρίων προκειμένου ο Καναδός να γίνει κάτοικος Τελ Αβίβ.

Σπάει όλα τα ταμεία η Χάποελ Τελ Αβίβ, με την ισραηλινή ομάδα να ανέβαζει την πρότασή της στον Τρέι Λάιλς στα 4 εκατ. δολάρια τον χρόνο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το «Sport5».

Οι εμφανίσεις του Λάιλς στην κανονική διάρκεια της EuroLeague ήταν εξαιρετικές και ειδικότερα στο Final Four ο Καναδός ανέβασε κατά πολύ το κασέ του, με τη Χάποελ να επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του πρώην NBAερ.

Σε περίπτωση που υπογράψει, ο Λάιλς θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Euroleague. Για την περίπτωσή του παίζει και η Φενέρμπαχτσε, που φερόταν έτοιμη να καταθέσει κι αυτή πρόταση κοντά στα 3 εκατ..

