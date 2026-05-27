· Παναθηναϊκός

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Όπου και να πάει θέλει κίνητρο, σπουδαία κάθε απόφαση που θα πάρει»

Σε δηλώσεις του, ο Τζίτζι Ντατόμε έπλεξε το εγκώμιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μιλώντας για την πιθανή επιστροφή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στους πάγκους.

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Όπου και να πάει θέλει κίνητρο, σπουδαία κάθε απόφαση που θα πάρει»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «SportΚlub», ο πρώην άσος της Φενέρμπαχτσε και της Εθνικής Ιταλίας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στεκόμενος στην πιθανή επιστροφή του Σέρβου κόουτς στου πάγκους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντατόμε:

«Έτσι ήταν στη Φενέρμπαχτσε, το ίδιο και στον Παναθηναϊκό. Είναι ξεχωριστός, όχι μόνο ένας ξεχωριστός προπονητής, αλλά και ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Γι' αυτό και έλαβε τόση αγάπη όπου κι αν προπονούσε. Κοιτώντας από το πλάι, ήταν υπέροχο να βλέπεις πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος. Δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά ήταν απίστευτο.

Ο Ζέλικο ήθελε κι αυτός να γίνει καλύτερος σίγουρα. Αλλά το να πούμε ότι ο Ζέλικο δεν είναι ένας σύγχρονος προπονητής... εννοώ, θα σας πω γιατί είναι ένας σύγχρονος προπονητής. Κέρδισε την πρώτη του Εuroleague το 1991 ή το 1992 και την τελευταία του το 2017. Άρα, 25 χρόνια, δεν είναι δύο χρόνια τύχης. Το μπάσκετ έχει αλλάξει από το 1992 έως το 2017. Ένα από τα σπουδαία πράγματα σε αυτόν είναι ότι προσαρμόστηκε στο παιχνίδι. Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης. Αλλά το να αμφισβητήσουμε τον Ζέλικο...

Είμαι σίγουρος ότι ο Ζέλικο δεν θα επιστρέψει στην προπονητική μόνο και μόνο επειδή του λείπει. Χρειάζεται ένα ασφαλές μέρος όπου θα έχει κίνητρο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτόν. Να έχει όραμα, ένα έργο, και όλα αυτά τα είχε στην καριέρα του. Οπότε λέω ξανά, κάθε απόφαση που θα πάρει θα είναι σπουδαία».

COMMENTS
LATEST NEWS
13:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: «Αλλάζει το φορμάτ, μπαίνουν δυνατά ΠΑΟΚ και Μπούργκ»

13:43 SUPER LEAGUE

Προς πώληση η ΑΕΛ - Η ανακoίνωση του Νταβέλη και της διοίκησης

13:29 GREEK BASKET LEAGUE

Λυκογιάννης: «Θα παίξει Ευρώπη ο Κολοσσός, πάμε για το βήμα παραπάνω»

13:26 SUPER LEAGUE

Δεν προχωρά σε αναδιάρθωση η Super League - Κανονικά με 14 ομάδες το νέο πρωτάθλημα

13:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτός είναι ο ανάδοχος για το έργο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

13:01 EUROLEAGUE

All-in της Χάποελ στον Λάιλς: «Του προσφέρει 4 εκατομμύρια»

12:56 EUROLEAGUE

Χαμός και στη Σερβία με τη διαιτησία του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Μπήκε ο Ράντοβιτς και άρχισε το τσίρκο»

12:46 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στη Μασαχουσέτη ανακήρυξαν «Ημέρα Φραντζί Πιερό» πριν από το Μουντιάλ 2026!

12:43 EUROLEAGUE

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Όπου και να πάει θέλει κίνητρο, σπουδαία κάθε απόφαση που θα πάρει»

12:39 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Συνεχίζει σε ρόλο Team Manager ο Ιεροκλής Στολτίδης

12:27 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Game 2 στο «Παλατάκι»

12:14 EUROLEAGUE

«Κλείνει Ρασίντ Μπέλο η Βίρτους Μπολόνια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας