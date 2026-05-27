Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Όπου και να πάει θέλει κίνητρο, σπουδαία κάθε απόφαση που θα πάρει»

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «SportΚlub», ο πρώην άσος της Φενέρμπαχτσε και της Εθνικής Ιταλίας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στεκόμενος στην πιθανή επιστροφή του Σέρβου κόουτς στου πάγκους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντατόμε:

«Έτσι ήταν στη Φενέρμπαχτσε, το ίδιο και στον Παναθηναϊκό. Είναι ξεχωριστός, όχι μόνο ένας ξεχωριστός προπονητής, αλλά και ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Γι' αυτό και έλαβε τόση αγάπη όπου κι αν προπονούσε. Κοιτώντας από το πλάι, ήταν υπέροχο να βλέπεις πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος. Δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά ήταν απίστευτο.

Ο Ζέλικο ήθελε κι αυτός να γίνει καλύτερος σίγουρα. Αλλά το να πούμε ότι ο Ζέλικο δεν είναι ένας σύγχρονος προπονητής... εννοώ, θα σας πω γιατί είναι ένας σύγχρονος προπονητής. Κέρδισε την πρώτη του Εuroleague το 1991 ή το 1992 και την τελευταία του το 2017. Άρα, 25 χρόνια, δεν είναι δύο χρόνια τύχης. Το μπάσκετ έχει αλλάξει από το 1992 έως το 2017. Ένα από τα σπουδαία πράγματα σε αυτόν είναι ότι προσαρμόστηκε στο παιχνίδι. Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης. Αλλά το να αμφισβητήσουμε τον Ζέλικο...

Είμαι σίγουρος ότι ο Ζέλικο δεν θα επιστρέψει στην προπονητική μόνο και μόνο επειδή του λείπει. Χρειάζεται ένα ασφαλές μέρος όπου θα έχει κίνητρο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτόν. Να έχει όραμα, ένα έργο, και όλα αυτά τα είχε στην καριέρα του. Οπότε λέω ξανά, κάθε απόφαση που θα πάρει θα είναι σπουδαία».