Σάσα Τζόρτζεβιτς: Επιστρέφει στους πάγκους σε ομάδα έκπληξη

Στη μέχρι πρότινος Βανόλι Κρεμόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, με την ιταλική ομάδα να αλλάζει γήπεδο κι ονομασία από την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Θα λέγεται Ρόμα και βασικός της στόχος θα είναι η είσοδος στο νεοσύστατο NBA Europe.

Το ιταλικό κλαμπ διοικείται από τους Ντον Νέλσον, Ριμάντας Καουκένας και Λούκα Ντόντσιτς, με τον σταρ του NBA να κλείνει τον Σάσα Τζόρτζεβιτς στη θέση του προπονητή, προσθέτοντας εμπειρία και αξιοπιστία για τον πάγκο.

Το τελευταίο πέρασμά του ήταν στην Εθνική ομάδα της Κίνας, από το 2022 έως το 2024.

Η επιλογή του Τζόρτζεβιτς εγκρίθηκε από τον Λούκα Ντόντσιτς και ο Ριμάντας Καουκένας σχεδιάζει ήδη το νέο ρόστερ της Ρόμα.