Η απίθανη ιστορία του Ιβάν: Η «Οδύσσεια» του οπαδού της Ράγιο που κατάφερε να βρεθεί στη Λειψία

Η Ράγιο Βαγιεκάνο αντιμετωπίζει την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Conference League στη Λειψία, με την ομάδα από το Βαγιέκας να κυνηγά το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της.

Ό, τι και να γίνει στα 90' λεπτά του τελικού η Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ράγιο. Για χιλιάδες οπαδούς της είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Η εργατική τάξη της Μαδρίτης σε έναν τελικό Κυπέλλου Ευρώπης.

Ανάμεσά στους πιστούς φιλάθλους βρίσκεται και ο Ιβάν Φερνάντεθ, ένας από τους τυχερούς μάλιστα που θα βρεθούν στην Αρένα της Λειψίας προκειμένου να δουν από κοντά το καμάρι τους να συμμετέχει σε ένα τέτοιας κρισιμότητας παιχνίδι. Τι θυσίες χρειάστηκε όμως να κάνει άραγε;

Το ταξίδι του με τον σύνδεσμο οπαδών «Los Petas» ξεκινά από τη Μαδρίτη, όμως η πτήση τους δεν πάει απευθείας στη Λειψία, καθώς δεν υπήρχε ούτε δείγμα απευθείας εισιτηρίου. Θα προσγειωθούν στο Ερφούρτ και από εκεί τους περιμένει μιάμισι ώρα διαδρομή με πούλμαν για να φτάσουν στη Λειψία. «Όπου και να με αφήσει το αεροπλάνο, αρκεί να είναι κοντά στη Λειψία, μου κάνει!», είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν που τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως θυρωρός σε ένα συγκρότημα κατοικιών στη Μαδρίτη.

Μέχρι πρόσφατα έμενε στο Βαγιέκας, την παραδοσιακή γειτονιά της ομάδας, πριν μετακομίσει με τη σύντροφό του. Φέτος, η ζωή τού τα έφερε δύσκολα και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ομάδα σε κανένα ευρωπαϊκό εκτός έδρας ματς, καθώς φροντίζει τον γιό του που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, με τις υποχρεώσεις στο σπίτι να είναι μεγάλες. Για αυτόν ο τελικός της Γερμανίας θα είναι και προσωπική… ρεβάνς, σε μια ευκαιρία να ρεφάρει όλη τη σεζόν.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η ιστορία του πώς βρήκε τα λεφτά για το εισιτήριο, δείχνοντας τι πραγματικά σημαίνει Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο Ιβάν είχε ακολουθήσει την ομάδα παντού. Από τα «πέτρινα» χρόνια της τρίτης κατηγορίας, μέχρι και την άνοδο στη LaLiga. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας όπου δουλεύει όταν έμαθαν ότι η ομάδα πήγε τελικό, διοργάνωσαν το… δικό τους πλάνο. Έστησαν έναν κουμπαρά στην είσοδο με μια αφίσα: «Βοηθήστε τον Ιβάν να πάει στον τελικό». Όταν ο ίδιος πήγε για δουλειά το πρωί της Δευτέρας, έπαθε σοκ.

Οι γείτονες είχαν μαζέψει 735 ευρώ για να του πληρώσουν τα έξοδα και να εκπληρώσουν το όνειρό του.«Μου ξεκαθάρισαν: Ή γυρίζεις με το κύπελλο, ή μην πατήσεις καθόλου στην πολυκατοικία!», ανέφερε.

Στο γήπεδο θα βρεθεί μαζί με τον αδερφό, τον ανιψιό και έναν φίλο του. Έχει μάλιστα έτοιμη τη γούρικη φανέλα του, ενώ παράλληλα, έχει αφήσει τα μαλλιά του ακούρευτα εδώ και εβδομάδες και αν οι «franjirrojos» σηκώσουν το τρόπαιο τότε θα τα βάψει λευκά με μια κόκκινη ρίγα, στα χρώματα του συλλόγου. Σε δηλώσεις του στη «Marca» ο Ιβάν έκανε ειδική μνεία σε εκείνους που δεν πρόλαβαν να ζήσουν αυτό το θαύμα.«Είτε το πάρουμε είτε όχι, έχουμε ήδη γράψει ιστορία και θα πάμε εκεί με το κεφάλι ψηλά», καταλήγει.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο περίμενε πάνω από εκατό χρόνια για αυτή τη στιγμή. Και την Τετάρτη, 12.000 «τρελοί» οπαδοί της θα είναι εκεί για να τη ζήσουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα.