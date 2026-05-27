· Μπόστον Σέλτικς

Προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ ο Μαζούλα

Έγραψε ιστορία ο προπονητής των Μπόστον Σέλτικς αφού αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός για τη φετινή σεζόν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο Τζο Μαζούλα έγραψε ιστορία μιας και αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής για τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ.

Σε μια πολύ ιδιαίτερη σεζόν για την ομάδα της Βοστώνης ο Μαζούλα πήρε το συγκεκριμένο βραβείο και πλέον είναι ο μόνος που σε ηλικία 37 ετών έχει καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά και το βραβείο του «coach of the year».

Οι Σέλτικς, χωρίς τον Τζέισον Τέιτουμ στο μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς, τερμάτισαν δεύτεροι στην ανατολική περιφέρεια, με τον Μαζούλα να λαμβάνει την τεράστια αυτή διάκριση.

