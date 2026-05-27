«Κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Ρούντιγκερ»

Κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Το συμβόλαιο του Γερμανού αμυντικού ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο οι δύο πλευρές αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να προχωρήσουν στην υπογραφή νέας συμφωνίας διάρκειας ενός ακόμη έτους, έως το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Στη «Βασίλισσα» θεωρούν πως ο Ρούντιγκερ μπορεί να αποτελέσει βασικό κομμάτι της επόμενης ημέρας του συλλόγου, προσφέροντας εμπειρία και σταθερότητα στην αμυντική γραμμή.

Υπενθυμίζεται πως από τους Μαδριλένους έχουν ήδη αποχωρήσει οι Ντάνιελ Καρβαχάλ και Ντάβιντ Αλάμπα.