ΑΕΚ: Η Ρέιντζερς επιμένει για Πενράις, αλλά στην «Ένωση» πιστεύουν στις δυνατότητες του Σκωτσέζου

Ο Τζέιμς Πενράις συνεχίζει να βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Ρέιντζερς, όμως στην ΑΕΚ παραμένουν θετικοί για την εξέλιξή του και δεν θα μπουν εύκολα σε διαδικασία για να τον παραχωρήσουν. 

Βαγγέλης Πάτας

Ο Τζέιμς Πενράις εξακολουθεί να απασχολεί τα Μέσα της Σκωτίας, με τη Ρέιντζερς να διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον της για την απόκτησή του, την ώρα που στην ΑΕΚ παραμένουν αισιόδοξοι για την προοπτική και την εξέλιξή του.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ άφησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τη Σκωτία, μετακομίζοντας στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Η προσαρμογή του, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς, όπως συμβαίνει συχνά με ποδοσφαιριστές που αφήνουν για πρώτη φορά το Νησί, χρειάστηκε χρόνο για να συνηθίσει τα νέα δεδομένα τόσο στην καθημερινότητά του όσο και στο αγωνιστικό περιβάλλον της ομάδας.

Ο Πενράις δυσκολεύτηκε να βρει τα πατήματα του με αποτέλεσμα να μην έχει σταθερότητα στο παιχνίδι του για μεγάλο διάστημα στη σεζόν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο Σταύρος Πήλιος να καθιερωθεί στο αριστερό άκρο της «κιτρινόμαυρης» άμυνας.

Παρά τη μέτρια εικόνα του στο πρώτο διάστημα παρουσίας του στην Ελλάδα, το όνομα που είχε «χτίσει» στη Σκωτία παρέμεινε ισχυρό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Ρέιντζερς.

Η ΑΕΚ, πάντως, ήταν αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του τον Ιανουάριο, ξεκαθαρίζοντας πως θα εξετάσει μόνο προτάσεις που θα την ικανοποιούν οικονομικά.

Η στάση αυτή έδειξε πως τόσο ο Χαβιέρ Ριμπάλτα όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς εξακολουθούσαν να πιστεύουν στις δυνατότητες του ποδοσφαιριστή, παρά το όχι ιδιαίτερα πειστικό πρώτο διάστημα παρουσίας του στην ομάδα.

Η εικόνα του Πενράις άρχισε να βελτιώνεται στα playoffs, όταν κλήθηκε να καλύψει το κενό του Σταύρου Πήλιου. Ο Σκωτσέζος μπακ πήρε περισσότερες ευκαιρίες, αγωνίστηκε βασικός στα τρία από τα έξι παιχνίδια και έδειξε θετικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να αλλάξει σε σημαντικό βαθμό τα δεδομένα.

Το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς παραμένει ενεργό, αλλά η ΑΕΚ δεν δείχνει διάθεση να μπει εύκολα σε διαδικασία πώλησης. Η θέση της παραμένει ίδια με εκείνη του Ιανουαρίου, καθώς για να υπάρξει συζήτηση παραχώρησης θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας.

Στην «Ένωση», με… πρωτοστάτη τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, πιστεύουν ότι ο Πενράις στη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα θα δείξει τις πραγματικές ικανότητες του, έχοντας πλέον προσαρμοστεί καλύτερα στα ελληνικά δεδομένα.

