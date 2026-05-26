«Παραμένει στο στόχαστρο της Ρέιντζερς ο Πενράις»

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πενράις, εξακολουθεί να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Ρέιντζερς ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, με το ενδιαφέρον των Σκωτσέζων να παραμένει έντονο, όπως υποστηρίζει η Daily Record.

Ο Τζέιμς Πενράις συγκέντρωσε θετικά σχόλια μετά τη φετινή του παρουσία, έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία της ΑΕΚ προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Record, στη Σκωτία θεωρούν απολύτως λογικό το γεγονός πως η Ρέιντζερς συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, αν και παραμένει άγνωστο αν θα κατατεθεί επίσημη πρόταση που θα μπορούσε να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ΑΕΚ.

Ο Πενράις αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028, ενώ στην πρώτη του σεζόν με τα «κιτρινόμαυρα» κατέγραψε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας μία ασίστ.

