Ξέσπασε κι ο Μονέκε για τη διαιτησία του τελικού: «Οι αντιδράσεις έρχονται από παντού, είναι κρίμα»

Θέση για τις διαιτητικές αποφάσεις στον τελικό της EuroLeague πήρε ο Τσίμα Μονέκε, κάνοντας λόγο για φάσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Ο παίκτης αποκάλυψε ότι οι επίμαχες αποφάσεις των διαιτητών αποτέλεσαν αντικείμενο σχολιασμού ακόμη και σε ομαδικές συνομιλίες μεταξύ των παικτών, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Παράλληλα, ο Μονέκε αναφέρθηκε αναλυτικά σε συγκεκριμένες φάσεις του φινάλε, υποστηρίζοντας πως η Ρεάλ Μαδρίτης αδικήθηκε σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, τα οποία επηρέασαν την εξέλιξη και την τελική έκβαση του τελικού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μονέκε στην εκπομπή Triple Threat Show του Amerikanos24:

«Ήθελα η ιστορία του παιχνιδιού να μην έχει να κάνει με τους διαιτητές. Το φάουλ του Καμπάτσο. Το σκορ ήταν 82-80 και έκλεψαν τη μπάλα. Το φάουλ του Καμπάτσο με τη μπάλα στα χέρια τους. Η Ρεάλ θα μπορούσε να ισοφαρίσει ή να πάρει το προβάδισμα και τότε δεν θα γινόταν λόγος για “πνίξιμο”, γιατί δεν θα είχε πάει ποτέ το σκορ στο 88-80.

Νομίζω ότι αυτό είναι ατυχές, γιατί συνολικά για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα η ομάδα που αξίζει να κερδίσει, αλλά μισώ ότι ένα παιχνίδι τέτοιου μεγέθους μένει στην ιστορία για αυτό.

Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί τέτοια αντίδραση στα social media για ένα παιχνίδι όπως αυτό και η αντίδραση έρχεται από παντού, από ομαδικές με παίκτες και μηνύματα. Αυτό δεν μου αρέσει και είναι κρίμα.

Η Φενέρμπαχτσε όταν κέρδισε πέρυσι την Μονακό δεν μπορούσες να πεις τίποτα, άξιζαν να κερδίσουν, ήταν καλύτεροι εκείνο το βράδυ.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης νιώθω ότι έδωσαν άσχημα “χαρτιά” από το δεύτερο παιχνίδι των playoff όταν τραυματίστηκε ο Ταβάρες. Μετά στο τέλος της σειράς όταν ο Λεν τραυματίστηκε και μετά ο Γκαρούμπα που ήταν καταπληκτικός τραυματίστηκε με τη Βαλένθια. Είναι σκληρό.

Ο κόσμος που συνήθως δεν υποστηρίζει τη Ρεάλ, βρίσκεται να λέει “Εντάξει, παίζουν παρ' όλες τις δυσκολίες, ας τους υποστηρίξουμε” και μετά έρχονται αυτές οι αποφάσεις. Δίνουν τα πάντα, παίζουν και μετά έχεις αυτές τις αποφάσεις. Είναι κρίμα.

Το κλέψιμο του Χεζόνια δεν ήταν βήματα. Δεν έπρεπε να σφυριχτεί. Έδωσαν στον Λάιλς δυο φθηνά φάουλ. Το τέταρτο φάουλ του Οκέκε σε εκείνο το ριμπάουντ, όπου σπρώχνει από πάνω δεν είναι φάουλ. Του Καμπάτσο που είναι το πιο σημαντικό δεν έπρεπε να σφυριχτεί. Αυτό του Φελίζ, η παγίδα στον σέντερ δεν είναι φάουλ. Αν το φάουλ του Καμπάτσο δεν είχε σφυριχτεί το τέλος του παιχνιδιού θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Μετά από όλα αυτά, όταν ο Χεζόνια έριξε το τρίποντο στην γωνία, εκεί ήταν φάουλ στην προσπάθεια».