ΑΕΚ: Το πρόγραμμα για την προετοιμασία της Ένωσης

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα για την προετοιμασία της ΑΕΚ στο Άπελντορν της Ολλανδίας.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας, με την αποστολή της ομάδας να αναχωρεί για την Ολλανδία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης θα ξεκινήσουν τότε το πρώτο μέρος της προετοιμασίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί τετραήμερο break, με την ομάδα να επιστρέφει ξανά σε ρυθμούς προπονήσεων στις 23 Ιουλίου, παραμένοντας επί ολλανδικού εδάφους μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία η «κιτρινόμαυρη» αποστολή θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας θα ακολουθήσει νέο τετραήμερο ρεπό για το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια της ΑΕΚ, αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Οι αντίπαλοι και οι ημερομηνίες έχουν ουσιαστικά συμφωνηθεί, ωστόσο απομένουν οι τελικές διαδικασίες ώστε να οριστικοποιηθούν και επίσημα οι αναμετρήσεις.

