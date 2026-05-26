Roland Garros: Πρόκριση στον δεύτερο γύρο για τον Τσιτσιπά

Ο Αλεξάντρ Μουλέρ αποχώρησε στα μέσα του δευτέρου σετ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Rolland Garos στο Παρίσι.

Roland Garros: Πρόκριση στον δεύτερο γύρο για τον Τσιτσιπά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπήκε ιδανικά στην αναμέτρηση, καθώς στα δύο πρώτα games δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε πόντο, δείχνοντας να δυσκολεύεται στο ξεκίνημα του αγώνα.

Η εικόνα όμως άλλαξε γρήγορα, με τον Τσιτσιπά να ανεβάζει αισθητά την απόδοσή του και να κυριαρχεί πλήρως στο κορτ. Με εξαιρετικό ρυθμό και επιθετικό παιχνίδι, κατέκτησε τα επόμενα έξι games και πήρε το πρώτο σετ με εμφατικό τρόπο.

Στο δεύτερο σετ συνέχισε με την ίδια συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση, φτάνοντας γρήγορα στο 3-0, πριν ο Μουλέρ αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού και αποφασίσει να αποχωρήσει από την αναμέτρηση.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τσιτσιπάς σφράγισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του γαλλικού Grand Slam, επιστρέφοντας παράλληλα στις θετικές εμφανίσεις και τα νικηφόρα αποτελέσματα σε μια απαιτητική και γεμάτη μεταπτώσεις σεζόν.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:15 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς ο Σλούκας, εκτός Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης και Φαρίντ

16:11 SUPER LEAGUE

«Προτάσεις από Άρη και Ηρακλή ο Μπάρμπα»

15:53 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Πρόκριση στον δεύτερο γύρο για τον Τσιτσιπά

15:47 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Τεράστια πρόκριση για τη Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο

15:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Θέλει να κρατήσει Μανδά η Μπόρνμουθ» - Το... αγκάθι της αγγλικής ομάδας

15:21 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ», δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ

14:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κλήσεις για Σφιντέρσκι και Κεντζιόρα στην Εθνική Πολωνίας

14:32 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Αγωνία για Φίζελ στην «Ένωση», πριν το Game 1 στο ΣΕΦ

14:26 EUROLEAGUE

Υποψήφιος πρόεδρος Φενέρ: «Συνέβη μια ντροπιαστική κατάσταση, δεν περνάει με μια ξερή συγγνώμη»

14:23 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Δυνατό «μπάσιμο» για Μπουχαλάκη

14:07 EUROLEAGUE

«Ο Παναθηναϊκός AKTOR ενδιαφέρεται για τον Μπάντιο» - Το δημοσίευμα των Ιταλών

14:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

EHCB Coaches Congress 2026: Η νέα γενιά προπονητών στο ίδιο γήπεδο με τους κορυφαίους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας