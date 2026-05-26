Roland Garros: Πρόκριση στον δεύτερο γύρο για τον Τσιτσιπά

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπήκε ιδανικά στην αναμέτρηση, καθώς στα δύο πρώτα games δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε πόντο, δείχνοντας να δυσκολεύεται στο ξεκίνημα του αγώνα.

Η εικόνα όμως άλλαξε γρήγορα, με τον Τσιτσιπά να ανεβάζει αισθητά την απόδοσή του και να κυριαρχεί πλήρως στο κορτ. Με εξαιρετικό ρυθμό και επιθετικό παιχνίδι, κατέκτησε τα επόμενα έξι games και πήρε το πρώτο σετ με εμφατικό τρόπο.

Στο δεύτερο σετ συνέχισε με την ίδια συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση, φτάνοντας γρήγορα στο 3-0, πριν ο Μουλέρ αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού και αποφασίσει να αποχωρήσει από την αναμέτρηση.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τσιτσιπάς σφράγισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του γαλλικού Grand Slam, επιστρέφοντας παράλληλα στις θετικές εμφανίσεις και τα νικηφόρα αποτελέσματα σε μια απαιτητική και γεμάτη μεταπτώσεις σεζόν.