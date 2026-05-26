· Φενέρμπαχτσε

Υποψήφιος πρόεδρος Φενέρ: «Συνέβη μια ντροπιαστική κατάσταση, δεν περνάει με μια ξερή συγγνώμη»

Τη δυσαρέσκεια του για την EuroLeague εξέφρασε ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Χακάν Σαφί, μετά το Final 4 στη Αθήνα.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γύρω από την EuroLeague. Ο Χακάν Σαφί, υποψήφιος για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς τη διοργάνωση, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη στάση και τη λειτουργία της Ευρωλίγκας.

Μάλιστα, οι δηλώσεις του άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και αποχώρησης της τουρκικής ομάδας από τη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στο Final Four που έγινε το Σαββατοκύριακο, συνέβη μια ντροπιαστική κατάσταση. Θέσαμε ως όρο ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει με μια ξερή συγγνώμη. Θέλω να απευθυνθώ από εδώ στη διοίκηση της Euroleague. Η Φενέρμπαχτσε είναι εταίρος της Euroleague.

Η Euroleague δεν ανήκει στη Φενέρμπαχτσε, εμείς είμαστε εταίροι της Euroleague. Εμείς είμαστε αυτοί που προσθέτουμε αξία εδώ.

Μετά από αυτό που είδαμε με την καταστροφική διαιτησία στο γήπεδο, θέλω να προειδοποιήσω από εδώ. Δημιουργούνται εναλλακτικές. Δεν είμαστε δέσμιοι της Euroleague. Υπάρχουν άλλοι που περιμένουν στο παρασκήνιο. Οι δεύτερες θέσεις δεν είναι ποτέ το πεπρωμένο της Φενέρμπαχτσέ μας».

