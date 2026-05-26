Κανονικά στο Super Cup o Παναθηναϊκός: Απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ

Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Super Cup – Πρόστιμο 20.000 ευρώ στους «πράσινους»

Κανονικά θα συμμετάσχει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο Super Cup, μετά την απόφαση του ΑΣΕΑΔ να απορρίψει την προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τη μη συμμετοχή των «πράσινων» στη διοργάνωση της Ρόδου τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κινηθεί νομικά υποστηρίζοντας πως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπρεπε να αποκλειστεί από την επόμενη διοργάνωση, επικαλούμενοι την αδικαιολόγητη απουσία της από το προηγούμενο Super Cup.

Tο ΑΣΕΑΔ, ωστόσο, δεν έκανε δεκτή την προσφυγή του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής του στη διοργάνωση.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» τιμωρήθηκαν με το χρηματικό πρόστιμο των 20.000 ευρώ, το οποίο είχε επιβάλει ο Αθλητικός Δικαστής για την υπόθεση.

