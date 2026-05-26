Βαλαντσιούνας: «Υπάρχουν συζητήσεις με τρεις ομάδες της EuroLeague»

Το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας επιστρέφει δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο της EuroLeague, μετά το έντονο ενδιαφέρον που είχε προκύψει το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό.

Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το μέλλον του στο NBA, καθώς ο ρόλος του στους Ντένβερ Νάγκετς δεν τον ικανοποιεί πλήρως ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βαλαντσιούνας φέρεται να επιθυμεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής και πιο ενεργό ρόλο, κάτι που δύσκολα μπορεί να εξασφαλίσει στους Νάγκετς όσο βρίσκεται πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς στο rotation της ομάδας.

Το γεγονός αυτό έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση γύρω από πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη, με αρκετές ομάδες της EuroLeague να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Στο παιχνίδι η Ζαλγκίρις Κάουνας

Από τις αρχές Μαΐου, ο Λιθουανός σέντερ συνδέεται έντονα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, η οποία επιθυμεί να τον επαναπατρίσει προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο με ιδιαίτερα υψηλές απολαβές.

Η ομάδα του Κάουνας βλέπει στον Βαλαντσιούνας τον παίκτη που μπορεί να αλλάξει επίπεδο τη φροντ λάιν της και να την επαναφέρει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην EuroLeague.

Επιβεβαίωσε επαφές με τρεις ομάδες

Σε δηλώσεις του στο λιθουανικό «15min», ο Βαλαντσιούνας παραδέχθηκε πως έχει δεχθεί κρούσεις από συνολικά τρεις ομάδες της EuroLeague.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Ζαλγκίρις, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιες είναι οι άλλες δύο ομάδες που έχουν προσεγγίσει την πλευρά του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βαλαντσιούνας

«Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν συζητήσεις με δύο ομάδες και μία λιθουανική. Υπάρχουν συζητήσεις και αποφασίζουμε. Αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκει στο Ντένβερ.

Πρώτα απ 'όλα, εξαρτάται από το αν θα με ανταλλάξουν, θα με κρατήσουν ή όχι. Αυτή είναι η απόφασή τους. Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ερώτημα για αυτούς είναι τι θα κάνουν με το ρόστερ συνολικά: ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Από όσο καταλαβαίνω, μόνο ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ανέγγιχτος και όλοι οι άλλοι μπορούν να μετακινηθούν. Νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ή ίσως και νωρίτερα.

Θέλω να παίξω, θέλω να απολαύσω το παιχνίδι και θέλω να κερδίσω. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Η καρδιά μου είναι στο μπάσκετ, όχι σε μια συγκεκριμένη πόλη ή ομάδα».