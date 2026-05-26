Κλήση Ζίβκοβιτς στην Εθνική Σερβίας – Εκτός οι Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρίσκεται ξανά στις επιλογές της Εθνικής Σερβίας, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Βέλικο Παούνοβιτς για τα προσεχή φιλικά παιχνίδια.

Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ θα ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του στις αναμετρήσεις απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι στις 31 Μαΐου στη Λισαβόνα και κόντρα στο Μεξικό στις 5 Ιουνίου στην Τολούκα.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Λούκα Γιόβιτς, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα.