Κλήση Ζίβκοβιτς στην Εθνική Σερβίας – Εκτός οι Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς

Στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας κλήθηκε ο Αντίγια Ζίβκοβιτς ενόψει των φιλικών με Πράσινο Ακρωτήρι και Μεξικό. Αντίθετα εκτός έμειναν οι Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρίσκεται ξανά στις επιλογές της Εθνικής Σερβίας, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Βέλικο Παούνοβιτς για τα προσεχή φιλικά παιχνίδια.

Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ θα ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του στις αναμετρήσεις απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι στις 31 Μαΐου στη Λισαβόνα και κόντρα στο Μεξικό στις 5 Ιουνίου στην Τολούκα.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Λούκα Γιόβιτς, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα.

