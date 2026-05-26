«Ξέσπασαν» και οι οργανωμένοι της Ρεάλ: «Ήταν όλα στημένα, μας έκλεψαν την Εuroleague!» (pic)

Απίστευτο ξέσπασμα από τους οργανωμένους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έξαλλοι οι οργανωμένοι της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον χαμένο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, με τους οπαδούς της «βασίλισσας» να αναφέρουν σκληρούς χαρακτηρισμούς προς τη Euroleague!

Μεταξύ άλλων τονίζουν ότι ήταν όλα στημένα και τους έκλεψαν το ευρωπαϊκό, ενώ γίνεται λόγος και σε κάποιες φάσεις του τελικού του Final Four.

«Περνούν οι ώρες και η αγανάκτηση δεν μειώνεται, αντίθετα. Η ομάδα μας τα έδωσε όλα στις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Πάλεψε με περηφάνια και τιμή απέναντι στις αντιξοότητες, άφησε την ψυχή της σε κάθε μπάλα αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι διαιτητές της Euroleague δεν μας άφησαν να κερδίσουμε. Όλα ήταν δεμένα και καλά δεμένα.

Δεν ήταν μόνο τα 2 τελευταία λεπτά και οι ντροπιαστικές φάουλ που σφυρίχτηκαν στον Καμπάτσο και τον Αντρές Φελίζ.

Είναι τα βήματα που του σφύριξαν πριν στον Χεζόνια και το φάουλ με 3 ελεύθερες βολές που δεν του σφύριξαν υπέρ, τα 3 δευτερόλεπτα στον Οκέκε, το διαφορετικό κριτήριο απέναντι στις επαφές σε μια και στην άλλη ζώνη, το ότι δεν εκτελέσαμε ούτε μία ελεύθερη βολή στο πρώτο ημίχρονο και ότι στον Ολυμπιακό του σφύριξαν μόνο 7 φάουλ στα πρώτα 20 λεπτά, οι 15 ελεύθερες βολές που εκτέλεσε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δεκάλεπτο συν κάποιες 2+1 που του χαρίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο.

Αυτή την Euroleague δεν την χάσαμε. Μιλάμε καθαρά, ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΛΕΨΑΝ.

Δεν μπορούμε να νιώθουμε πιο περήφανοι για την ομάδα μας. Τα έκαναν όλα για να κερδίσουν και τίμησαν το έμβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν ένα βήμα μακριά από ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τα πάντα εναντίον τους.

Μέσα η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις περισσότερο από ποτέ και να τα δώσουμε όλα για να βοηθήσουμε την ομάδα να κερδίσει το Πρωτάθλημα. Ρεάλ Μαδρίτες, σας χρειαζόμαστε να στηρίζετε την ομάδα σε όλα τα πλέι οφ»!

