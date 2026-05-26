ΟΦΗ: Δυνατό «μπάσιμο» για Μπουχαλάκη

Ο ΟΦΗ όπως όλα δείχνουν κινείται για την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Ο ΟΦΗ μετά τις αποχωρήσεις πέντε ποδοσφαιριστών... στρέφει πλέον την προσοχή του στο «χτίσιμο» της νέας σεζόν.

Μπορεί οι παίκτες της ομάδας να βρίσκονται σε διακοπές, ωστόσο οι ιθύνοντες του συλλόγου δουλεύουν ασταμάτητα προκειμένου να μπουν κάποιες υποθέσεις σε μία σειρά.

Για αρχή είναι οι ανανεώσεις των Σαλσέδο, Φούντα, Γκονθάλεθ και Σενγκέλια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κινητικότητα και στα μεταγραφικά.

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ οι Κρητικοί έχουν κάνει δυνατό... μπάσιμο για την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό.

Ο εκ των αρχηγών της ομάδας του Αγρινίου μπορεί να προσφέρει εμπειρία και ποιότητα, ενώ με τα «καναρίνια» έγραψε 34 συμμετοχές με ένα γκολ.

