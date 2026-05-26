Κλήσεις για Σφιντέρσκι και Κεντζιόρα στην Εθνική Πολωνίας

Στις επιλογές της Εθνικής Πολωνία βρίσκονται οι Κάρολ Σφιντέρσκι και Τόμας Κεντζιόρα ενόψει των προσεχών φιλικών αναμετρήσεων απέναντι σε Ουκρανία (31/05) και Νιγηρία (03/06).

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού και ο αμυντικός του ΠΑΟΚ παραμένουν σταθερά στα πλάνα του Γιαν Ούρμπαν, ο οποίος τους συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.