«Θέλει να κρατήσει Μανδά η Μπόρνμουθ» - Το... αγκάθι της αγγλικής ομάδας

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά παραμένει ένα από τα ανοιχτά ζητήματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τα ιταλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως η Μπόρνμουθ εξακολουθεί να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο διατήρησής του στο ρόστερ της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά Μέσα, η αγγλική ομάδα συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη στον 24χρονο Έλληνα τερματοφύλακα, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταγράψει επίσημη συμμετοχή μετά τη μετακίνησή του στην Αγγλία.

Οι άνθρωποι της Μπόρνμουθ φαίνεται πως πιστεύουν στις προοπτικές και την εξέλιξη του νεαρού γκολκίπερ, θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντική λύση για το μέλλον της ομάδας.

Παράλληλα, η συμμετοχή του συλλόγου σε τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις τη νέα σεζόν αυξάνει την ανάγκη για μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ, ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες παραμονής του Έλληνα πορτιέρε.

Το βασικό «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υπόθεση αφορά το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας.

Όπως αναφέρουν τα ίδια δημοσιεύματα, το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί για την αγορά του Μανδά θεωρείται υψηλό από τη διοίκηση της Μπόρνμουθ.

Για τον λόγο αυτό, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές προκειμένου να βρεθεί νέα οικονομική φόρμουλα, η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ανοιχτό το μέλλον του Έλληνα τερματοφύλακα

Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις, το ενδεχόμενο παραμονής του Χρήστου Μανδά παραμένει απολύτως ανοιχτό.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το προσεχές διάστημα, καθώς η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι και οι συζητήσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές συνεχίζονται.