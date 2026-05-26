«Προτάσεις από Άρη και Ηρακλή ο Μπάρμπα»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη και του Ηρακλή βρίσκεται ο Φεντερίκο Μπάρμπα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Λορέντζο Λεπόρε, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν ήδη κινηθεί για την απόκτηση του 32χρονου κεντρικού αμυντικού, καταθέτοντας επίσημες προτάσεις προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Προβάδισμα του Άρη στις επαφές

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ηρακλής ήταν η πρώτη ομάδα που ενδιαφέρθηκε ενεργά για τον έμπειρο Ιταλό στόπερ, ωστόσο ο Άρης φαίνεται να έχει αποκτήσει προβάδισμα στις διαπραγματεύσεις.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές παρουσιάζονται πιο προχωρημένες, με τους «κιτρινόμαυρους» να πιέζουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Φεντερίκο Μπάρμπα φόρεσε τη φανέλα της Περσίμπ Μαντούνγκ στην Ινδονησία, πραγματοποιώντας γεμάτη σεζόν.

Ο Ιταλός αμυντικός κατέγραψε συνολικά 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας πέντε γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να προσφέρει και στο επιθετικό κομμάτι.

Αναλυτικά το δημοσίευμα

«Ο Φεντερίκο Μπάρμπα έχει ήδη λάβει επίσημες προτάσεις για την επόμενη σεζόν.

Ενώ ο Ηρακλής έχει κάνει τις πρώτες επαφές με τον Ιταλό αμυντικό, ο Άρης Θεσσαλονίκης παραμένει η πιο συγκεκριμένη και προχωρημένη επιλογή για τον Μπάρμπα».