«Ο Παναθηναϊκός AKTOR ενδιαφέρεται για τον Μπάντιο» - Το δημοσίευμα των Ιταλών

Το όνομα του Μπρανκού Μπάντιο φαίνεται πως έχει μπει στη λίστα του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με το «sportando».

Οι «πράσινοι» παρακολουθούν την περίπτωση του 27χρονου γκαρντ της Βαλένθια και φέρονται να έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές με την πλευρά του παίκτη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα

«Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Μπράνκου Μπαντιό. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ έχει αναδειχθεί σε μεταγραφικό στόχο της ελληνικής ομάδας, η οποία επιθυμεί να ενισχύσει την περιφερειακή της γραμμή.

Ο Μπαντιό είχε μέσο όρο 11,2 πόντους στη φετινή σεζόν της EuroLeague, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους πιο ενδιαφέροντες γκαρντ που κυκλοφορούν στην αγορά.

Μάλιστα, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Game 5 των playoffs της EuroLeague, όταν σημείωσε 20 πόντους απέναντι στους "πράσινους"».

